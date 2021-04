IC Markets Ultrapassa USD 1 Trilião de Volume em Março

SYDNEY, 6 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Mais um trimeste de crescimento recorde para a empresa de negociação online IC Markets, anunciaram os seus resultados para o primeiro trimestre de 2021. A empresa de negociação a retalho reportou um aumento do volume de negociação em todas as classes de ativos.

De acordo com a IC Markets, o ano de 2021 vê o seu crescimento de 2020 a continuar, publicando volumes de negociação de $2,84 Triliões, para o 1º Trimestre, em todos os instrumentos, estabelecendo um recorde para a empresa. Os resultados seguem o crescimento, sem precedentes, do ano passado, em toda a indústria da negociação a retalho do mundo, com a IC Markets a reportar um volume de negociação de $9,32 triliões para o ano, superando as expetativas.

O 1.º trimestre de 2021 registou um aumento de 19% em relação ao 1.º trimestre de 2020, com o mês de março a registar $1,04 triliões em volume de negociação, o mês com o volume mais elevado de sempre para a IC Markets. Os resultados do 1.º trimestre de 2021 definiram o cenário daquele que poderia ser mais um ano recorde para a empresa.

O desempenho excecional deve-se, em parte, ao aumento do número de clientes e à contínua diversificação dos produtos. A empresa adicionou mais criptomoedas e CFDs de ações à sua já abrangente oferta.

"O nosso foco tem sido proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência de negociação possível. Ao oferecer mais escolha, os nossos clientes podem agora diversificar o seu portfólio com novas classes de ativos", afirma o CEO da IC Markets, Andrew Budzinski.

Desde a sua criação, a IC Markets ganhou reputação por oferecer uma experiência de negociação de alto desempenho que continua a atrair um seguimento leal, por parte dos traders online. A estratégia de crescimento da empresa esforça-se por disponibilizar uma oferta de produtos mais ampla e uma experiência de negociação líder de mercado.

A IC Markets, criada em 2007, tornou-se a plataforma de negociação online multi-ativos líder do mundo. A plataforma de negociação online a retalho da IC Markets oferece instrumentos de negociação, incluindo moedas, ações, matérias-primas, futuros, obrigações e ativos digitais.

