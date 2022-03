ICCPP, propriétaire de la marque de cigarettes électroniques VOOPOO, annonce un investissement stratégique de 200 millions de CNY pour la mise à niveau de l'automatisation d'usine

Cet investissement stratégique est fondé sur les plans de développement à long terme d'ICCPP visant à promouvoir le développement d'une coopération diversifiée avec les clients. Dans le même temps, il symbolise également les efforts consentis pour amener les forces modernes de fabrication d'ICCPP à des sommets encore plus hauts. La mise à niveau de la construction de l'automatisation de l'usine de la société créera un 'système de production ICCPP intelligent', efficace et de haute qualité.

L'investissement sera utilisé pour mettre en place une production automatique sur toute la chaîne, couvrant plusieurs lignes de production automatique, tout en éliminant le travail inefficace, le gaspillage et la production excessive. Les ressources seront utilisées efficacement et dans leur intégralité, les coûts seront considérablement réduits et la qualité continuera de s'améliorer. ICCPP espère mettre sur le marché des produits et services de meilleure qualité et s'efforce d'atteindre le niveau supérieur de l'industrie dans les six mois.

L'usine intelligente d'ICCPP déjà en place, qui couvre une superficie totale de plus de 120 000 m², est équipée de six ateliers de production, d'un matériel de production de haut niveau et d'un environnement de production standard conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Cette infrastructure est soutenue par un modèle de gestion 7S, un système de gestion de la qualité ISO9001 intégrant un système logiciel avancé de chaîne d'approvisionnement. L'objectif consiste à permettre la traçabilité de la qualité et le contrôle intelligent du processus de production complet.

Entièrement propriétaire de sa technologie de R-D de pointe, de sa forte capacité de fabrication, de sa conception de produits et de son système de vente et de service, ICCPP est une entreprise de science et technologie de premier plan en Chine et une entreprise manufacturière clé. La société se classe parmi les 300 premières entreprises manufacturières de la province du Guangdong, en Chine, avec Huawei, GREE, Foxconn et d'autres entreprises. VOOPOO a également remporté les prix relatifs à la meilleure marque et au meilleur Pod.

Actuellement, ICCPP dispose d'un ensemble complet de solutions de vapotage jetables de pointe. L'entreprise s'appuie notamment sur l'automatisation du noyau de l'atomiseur et du coton enduit, l'assemblage automatisé de l'atomiseur et l'automatisation de l'emballage des boîtes extérieures. Le produit jetable d'ICCPP a suscité beaucoup d'intérêt sur le marché, car il adopte la technologie unique de production des produits Mod de VOOPOO, et transfère avec succès le goût sublime des produits Mod de VOOPOO au produit jetable. De plus, le système Pod et le noyau en céramique nano-microcristallin GENE TREE constituent également un ensemble complet de solutions de vapotage.

À propos d'ICCPP

ICCPP est un groupe technologique mondial qui possède près d'une décennie d'expérience dans la recherche et le développement de technologies, la conception de produits, la fabrication, la création de marques, ainsi que dans d'autres domaines. Ses produits et services sont distribués dans plus de 70 pays et régions, avec environ 30 millions d'utilisateurs.

Contact :

Site Web : www.iccpp.com

E-mail : [email protected]

Adresse : 19/F, Block A, Coolpad Building, High-tech Industrial Park (zone Nord), District de Nanshan, Shenzhen

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1775611/VOOPOO_Vape_Brand_Owner_ICCPP.jpg

SOURCE ICCPP