ICE et ICIS vont améliorer l'offre de référence en matière de gaz européen

LONDRES, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- ICIS (Independent Commodity Intelligence Services), une source mondiale de services indépendants de renseignements sur les matières premières, et ICE (Intercontinental Exchange, Inc), l'un des principaux opérateurs de bourses et de chambres de compensation mondiales et un fournisseur de services de technologie, de données et de cotation, offrent aux acteurs du marché la possibilité de négocier sur les indices de référence du gaz européen d'ICIS.

Cela permet à ICE de coter rapidement les contrats à court terme de gaz naturel européen qui ont été liquidés physiquement et financièrement. Le 7 décembre 2020, ICE prévoit de commencer à proposer des contrats à terme sur le gaz naturel qui se liquident par rapport aux évaluations des prix pour le prochain jour ouvré et pour le week-end du TTF néerlandais et du NBP britannique en fonction de l'indice de référence ICIS, sous réserve d'un examen réglementaire.

Les prix de référence du gaz naturel TTF et NBP, produits par ICIS, sont référencés dans le monde entier et sont négociés et ajustés sur le marché européen du gaz naturel. Le lancement des nouveaux contrats marque le premier contrat à court terme de gaz compensé qui est liquidé physiquement sur les indices de référence du gaz européen d'ICIS.

Le Natural Gas Daily Futures d'ICIS a été alimenté par la demande des clients, offrant à l'industrie des opportunités supplémentaires pour gérer le risque, le négoce et la compensation de ces indices de référence du gaz naturel européen.

« En tant que principale source d'informations sur les marchés et de données sur les prix pour l'industrie du gaz européen, nous sommes ravis de travailler avec ICE pour offrir une flexibilité qui permettra à l'industrie de gérer les risques avec confiance et de prendre ainsi des décisions qui comptent, a déclaré Stuart Wood, responsable de la stratégie énergétique chez ICIS. Cela explique pourquoi ICIS bénéficie de la confiance et de la reconnaissance des acteurs du marché de l'énergie, compte tenu de ses 30 années d'expérience dans la mise à disposition d'informations, de renseignements et d'analyses indépendantes de haute qualité sur les prix des marchés européens du gaz. »

ICE abrite les marchés dérivés sur le gaz naturel TTF et NBP, les principaux indices de référence européens du gaz naturel, offrant aux acteurs du marché un accès aux marchés profonds et liquides pour gérer leur exposition au risque.

Le marché du gaz naturel fait face à des changements rapides dans le cadre de sa transition vers un marché du gaz véritablement mondial. Le rôle de l'Europe occupe maintenant une place centrale en tant que marché d'équilibrage mondial, ce qui fait du TTF la référence de choix pour un nombre croissant d'acteurs du marché pour couvrir leur risque lié aux prix du gaz naturel.

« La mondialisation du gaz naturel stimule la croissance du TTF qui devient le point de référence mondial du gaz. Tout au long de 2020, il a continué de battre de nouveaux records en matière d'activité de marché, car de plus en plus de participants choisissent le TTF pour les couvrir face aux risques de fluctuation des prix mondiaux du gaz, a déclaré Gordon Bennett, directeur général, Marchés des services publics chez Intercontinental Exchange. Permettre au marché de liquider les contrats à terme TTF et NBP par rapport aux estimations de prix d'ICIS apportera des outils supplémentaires utiles pour gérer les risques liés au prix sur le marché à court terme. »

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.icis.com et suivre les activités en direct via LinkedIn .

À propos d'ICIS

ICIS est une source fiable de renseignements pour les marchés mondiaux de l'énergie, des produits chimiques et des engrais. Nous sommes une division de RELX, une société du FTSE 15 avec une capitalisation boursière de 31,6 milliards de livres et qui emploie plus de 30 000 experts dans 40 pays.

Chez ICIS, nous aidons les entreprises à prendre des décisions stratégiques, à limiter les risques, à améliorer la productivité et à tirer parti de nouveaux débouchés. Nous améliorons en outre la fiabilité et la prédictibilité de certains des marchés les plus importants du monde en fournissant des services de données, un leadership éclairé et des outils d'aide à la décision. Grâce à notre présence mondiale inégalée, nous pouvons fournir des renseignements connectés ciblés pour influencer chaque jour des milliers de décisions dans les chaînes d'approvisionnement. Nous façonnons le monde en connectant les marchés afin d'optimiser les ressources précieuses de la terre. Avec un effectif mondial de plus de 600 experts, ICIS a des employés basés à Londres, New York, Houston, Karlsruhe, Milan, Mumbai, Singapour, Guangzhou, Pékin, Shanghai, Dubaï, Sao Paulo, Séoul, Tokyo et Perth.

À propos d'Intercontinental Exchange (ICE)

Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) est une entreprise du Fortune 500 qui fournit des infrastructures de marché, des services de données et des solutions technologiques à un large éventail de clients, notamment des institutions financières, des sociétés et des entités gouvernementales. Nous opérons sur les marchés réglementés, dont la Bourse de New York, pour la cotation, le négoce et la compensation d'un large éventail de contrats dérivés et de titres financiers dans les principales catégories d'actifs. Notre offre complète de services de données répond aux besoins des clients du monde entier en matière de négociation, d'investissement, de gestion des risques et de connectivité dans toutes les catégories d'actifs. En tant que fournisseur de technologie de premier plan pour le secteur hypothécaire résidentiel aux États-Unis, ICE Mortgage Technology fournit la technologie et l'infrastructure nécessaires pour transformer et numériser les prêts hypothécaires résidentiels aux États-Unis, de la demande et de la constitution d'un dossier de prêt jusqu'au règlement final.

Les marques de commerce d'ICE et/ou de ses sociétés affiliées comprennent Intercontinental Exchange, ICE, le logo ICE, NYSE et New York Stock Exchange. Les renseignements concernant les marques de commerce supplémentaires et les droits de propriété intellectuelle d'Intercontinental Exchange, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées se trouvent à l'adresse http://www.intercontinentalexchange.com/terms-of-use . Les documents d'informations clés relatifs à certains produits couverts par le Règlement de l'UE sur les produits d'investissement conditionnés destinés à la vente au détail et à l'assurance sont accessibles sur le site Web d'échange correspondant sous la rubrique « Documents d'informations clés (KIDS). »

Déclaration d'exonération de responsabilité en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 -- Les déclarations dans ce communiqué de presse concernant les activités d'ICE qui ne sont pas des faits historiques sont des « déclarations prospectives » qui comportent des risques et des incertitudes. Pour une discussion sur les risques et incertitudes supplémentaires, qui pourraient entraîner des résultats réels différents de ceux contenus dans les déclarations prospectives, voir les dépôts de la Securities and Exchange Commission (SEC) d'ICE, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque figurant dans le rapport annuel d'ICE sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, tel que déposé auprès de la SEC le 6 février 2020.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619935/ICIS_Logo.jpg

Related Links

https://www.icis.com



SOURCE ICIS