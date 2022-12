IceLake Capital investeert in HeadFirst Group om toekomstige groei te versnellen

HeadFirst Group, de toonaangevende HR-techdienstverlener voor professionals in de Benelux, heeft een overeenkomst bereikt met IceLake Capital om toe te treden als nieuwe investeerder. Hiermee beoogt het de toekomstige groei van het bedrijf in Europa mogelijk te maken.



HOOFDDORP, Netherlands, 7 december 2022 /PRNewswire/ -- HeadFirst Group levert een diversiteit aan HR-diensten op maat voor grote en middelgrote ondernemingen in de private en publieke sector, met dagelijks meer dan 20.000 hoogopgeleide professionals aan het werk. Het heeft een bewezen trackrecord van sterke organische groei en expansie door overnames. Zo verdubbelde het zijn omvang in de afgelopen twee jaar tot meer dan twee miljard omzet.

Ook HeadFirst Group's core marktsegmenten Managed Service Providing (MSP) en bemiddeling van STEM-profielen ontwikkelen zich goed. Haar sterke marktpositie in de Benelux biedt volop mogelijkheden om uit te breiden in Europa. De betrokkenheid van IceLake geeft een solide financiering om deze ambities te realiseren.

Financiering voor groei

IceLake past als pragmatische en ambitieuze aandeelhouder bij HeadFirst Group en haar ondernemerscultuur. IceLake werd opgericht door private equity professionals en ondernemers met uitgebreide ervaring in het laten groeien van bedrijven. De initiële investering van IceLake maakt deel uit van een breder betrokkenheid in de internationale M&A-roadmap van HeadFirst Group.

Han Kolff, voorzitter van de board van HeadFirst Group: "We zijn zeer verheugd om IceLake te verwelkomen als sterke financiële investeerder, naast onze financieringspartner Kartesia en onze oprichters. Dit bevestigt de topprestatie van onze medewerkers bij onze professionalisering en solide groei de afgelopen jaren. Met IceLake kunnen we onze groeistrategie in Europa realiseren."

Bastiaan Hagenouw van IceLake: "We zijn enthousiast om in HeadFirst Group te investeren. Hun ontwikkeling tot een bedrijf met een unieke en marktleidende positie in de HR-dienstverlening is indrukwekkend. We kijken ernaar uit om samen met hun ervaren bestuur en managementteam hun groeiambities te realiseren en hun innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde aan te bieden aan een nog grotere groep opdrachtgevers, leveranciers en professionals."

Jean Diercxsens, directeur van Kartesia: "HeadFirst Group is meer dan verdubbeld in omvang en winstgevendheid in de twee jaar die we betrokken zijn geweest als financiële partner en we blijven toegewijd om hiervan deel uit te maken. Kartesia is verheugd met IceLake als nieuwe investeerder, waardoor HeadFirst Group haar winstgevende groei en internationale expansie kan voortzetten."

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.

