Icertis, 2021 Microsoft Yılın Yapay Zeka (AI) İş Ortağı Seçildi

- Microsoft Tarafından Yapay Zeka Alanında Lider ve Yılın Küresel ISV İş Ortağı Finalisti Olarak Seçilen İlk ve Tek Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetim Şirketi

BELLEVUE, Washington, 19 Temmuz 2021 /PRNewswire/ -- Sözleşmeli Yaşam Döngüsü yönetiminde (CLM) olanakların sınırlarını zorlayan sözleşme zekası şirketi Icertis, bugün Yapay Zeka (AI) 2021 Microsoft Yılın İş Ortağı Ödülüne layık görüldüğünü ve üst üste dördüncü yıldır Küresel ISV Microsoft Yılın İş Ortağı Ödülü Finalisti olarak seçildiğini duyurdu. Icertis, Microsoft teknolojisine dayalı müşteri çözümlerinin inovasyonu ve uygulanmasında sergilediği mükemmellik nedeniyle küresel Microsoft en iyi iş ortakları alanında ödüle layık görüldü.

"Dünyanın en saygın yazılım şirketi tarafından yapay zeka yenilikleri alanında en büyük ödülü almaktan mutluluk duyuyoruz. Sözleşme yönetim alanındaki hiçbir Microsoft iş ortağı bu kategoride finalist veya kazanan olarak seçilmedi - ta ki bugüne kadar." diyen Icertis CEO ve Kurucu Ortağı Samir Bodas sözlerine şöyle devam etti:"Sonsuz verilerin olduğu bir dünyada, sözleşme verileri üstün gelir. Sözleşmeler tüm ticaretin temelidir ve Icertis Sözleşme Zekası (ICI) platformu bu kritik kaynağı işletmeler ve ekosistemler genelinde keşfetmek, görselleştirmek ve optimize etmek için yapay zeka kullanım standardını belirler."

Yılın Microsoft İş Ortağı Ödülleri, geçen yıl içinde Microsoft tabanlı olağanüstü çözümler geliştirip sunan iş ortaklarını belirler. Ödüller çeşitli kategorilerde sınıflandırılmış olup, kazananlar dünya genelinde 100'den fazla ülkede 4.400 başvuru arasından seçilir. Icertis'in Microsoft ile on yılı bulan ve büyüyen ilişkisi bu yıl iki ödül kategorisinde takdir edildi:

1. Yılın Yapay Zeka İş Ortağı: Bu ödül, Azure AI kullanarak yüksek değerli, müşteri odaklı yapay zeka çözümleri tasarlayan, geliştiren ve uygulamaya koyan en iyi Microsoft iş ortağına verildi. Icertis yapa zeka uygulamaları , sözleşme süreçlerini optimize edecek ve stratejik karar almada kritik önem taşıyan sözleşme içgörülerini ortaya çıkaracak öngörücü modeller oluşturmak için makine öğrenimini uygular. Modeller, Icertis'in dünya genelindeki müşterileri için yönettiği 10.000.000'dan fazla sözleşmesi konusunda eğitilmiştir.

Yakın zamanda McKinsey tarafından gerçekleştirilen "2020'de Yapay Zekanın Durumu" başlıklı anket, katılımcıların %50'sinin en az bir işletme işlevinde yapay zeka uyguladığını ve bu teknolojilerin bazı önde gelen kullanıcılarının, kuruluşlarının faiz ve vergi öncesi kazançlarının (EBIT) %20'sini veya daha fazlasını yapay zekaya bağladığını ortaya koydu. Icertis'in yüksek değerli yapay zeka uygulamaları, şirketlerin satış müzakerelerini iyileştirmek ve şart, yükümlülük ve riskler hakkında akıllı içgörüler kazanmak amacıyla eski sözleşmeleri büyük ölçekte dijitalleştirmek ve sözleşme hükümlerini analiz etmek gibi daha önce çözülemeyen sözleşme zorluklarını aşmalarını sağlar. Microsoft ve Icertis ortaklığından ve yapay zeka çözümlerinden faydalanan müşterilerin dikkat çekici örnekleri arasında şunlar bulunur:

HERE Technologies - "Icertis DiscoverAI uygulaması 70.000'den fazla HERE ve üçüncü taraf sözleşmesini hızla sayısallaştırıp analiz ederek, işimizi iyileştirmek için kritik sözleşme koşullarını çözmemize olanak sağladı." — Simon, Anolick, konum verileri ve teknoloji platformu şirketi HERE Technologies'de Hukuk Müşaviri Direktörü.

- "Icertis DiscoverAI uygulaması 70.000'den fazla HERE ve üçüncü taraf sözleşmesini hızla sayısallaştırıp analiz ederek, işimizi iyileştirmek için kritik sözleşme koşullarını çözmemize olanak sağladı." — Simon, Anolick, konum verileri ve teknoloji platformu şirketi HERE Technologies'de Hukuk Müşaviri Direktörü. Sanofi - "Sezgisel arayüzü ve bir bireyin özgün gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilme imkanı sayesinde kullanıcılar yeni sistemi hızla benimsediler ve şimdi ICI bünyesinde her ay 400 sözleşme oluşturuyorlar." — Celine Arquizan, Sanofi Sözleşme Mükemmellik Merkezi Strateji ve Geliştirme Başkanı.

2. Yılın Küresel ISV İş Ortağı: Bu ödül, Microsoft ile küresel ölçekte derin bir ortaklık kurarak güçlü müşteri odaklılığı ve başarı sergileyen, küresel çapta yönetilen en iyi Microsoft Bağımsız Yazılım Satıcısına (ISV) verildi. Icertis, Microsoft'un kapsamlı ekosisteminde 100.000'den fazla iş ortağı arasından öne çıkarak bu kategoride üst üste dördüncü yıldır Finalist seçildi. Bu başarı, Üretim ve Kaynaklar için 2018 Microsoft ABD Yılın İş Ortağı ödülü ve 2019 Microsoft ABD Yılın İş Ortağı ödülü de dahil olmak üzere, Icertis'in önceki Microsoft ödüllerinin üzerine geldi.

Icertis'in Microsoft ile ilişkisi, her kuruluşa, sözleşmelerini kuruluş genelinde temas ettikleri sistem ve süreçlere bağlayarak stratejik avantaja dönüştürme gücü verir. Icertis Sözleşme Zekası (ICI) platformu yerel olarak oluşturulmuş olup yalnızca Microsoft Azure üzerinde çalışır ve Microsoft Azure ürünlerine ve Azure AI, Microsoft 365, Dynamics 365 ve Microsoft Teams dahil 60'tan fazla Azure hizmetine entegre olur.

Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı, Küresel İş Ortağı Çözümleri, Kanal Satışları ve Kanal Şefi Rodney Clark, "2021 Microsoft Yılın İş Ortağı Ödüllerinin kazananlarını ve finalistlerini açıklamaktan onur duyuyorum." dedi. "Bu olağanüstü iş ortakları, müşteriler için buluttan uca birinci sınıf çözümler geliştirmede derin bir kararlılık sergilediler ve ekosistemimizin sunduğu en iyi ve en parlak çözümlerden bazılarını temsil ediyorlar."

Ödüller, kuruluşundan bu yana her yıl Forbes AI 50 listesine giren tek CLM satıcısı olmak, SAP Yılın İş Ortağı: SAP Mağaza Kategorisini kazanmak ve hem Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi (CLM) için 2021 Gartner Magic Quadrant hem de The Forrester Wave™: 2021 1. Çeyreği Tüm Sözleşmeler için Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi alanında lider seçilmek dahil olmak üzere, bu yıl şimdiye kadarki sayısız CLM pazar liderliği ödülünün ardından geldi.

Icertis, 14-15 Temmuz tarihlerinde Microsoft Inspiring'de ödüllü ICI platformunu sergileyip konuşma yapacak.

Icertis hakkında daha fazla bilgi için www.icertis.com adresini ziyaret edin.

Icertis Hakkında

Icertis, benzersiz teknoloji ve kategori belirleyici yenilikçilikle sözleşme yaşam döngüsü yönetimi (CLM) ile olanakların sınırlarını zorluyor. Yapay Zeka ile çalışan, analist tarafından onaylanmış Icertis Sözleşme Zekası (ICI) platformu, bir kuruluşun nasıl işlediğini tanımlayan kritik sözleşme bilgilerini yapılandırarak ve birleştirerek sözleşmeleri statik belgelerden stratejik avantaja dönüştürür. Bugün, dünyanın en ünlü markaları ve ezber bozan yenilikçileri, 40'ı aşkın dilde ve 90'ı aşkın ülkede, 1 trilyon USD'den fazla değeri olan 10 milyonu aşkın sözleşmedeki hak ve taahhütleri yönetme konusunda Icertis'e güveniyor.

İletişim:

Liza Colburn

Kurumsal İletişim Direktörü, Icertis

[email protected]

+1 (781) 562-0111

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