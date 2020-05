ICHOM lanza su Serie de Conferencias 2020 dirigida por el profesor Michael E. Porter

LONDRES, 20 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) lanza la nueva Serie de Conferencias 2020, una serie de eventos online que tendrán lugar a lo largo de 2020. El primer seminario web tiene lugar el 27 de mayo de 2020.

El profesor de la Universidad de Harvard Michael E. Porter, cofundador y presidente de la junta directiva del ICHOM, liderará el primer seminario web. En cuanto a la serie, comparte: "Estoy encantado de anunciar la Serie de Conferencias ICHOM 2020. La serie proporciona la información más actualizada sobre la atención médica basada en el valor, incluida la información esencial de expertos clave en la vanguardia del viaje de transformación de valor. Estos debates son fundamentales para impulsar una mayor aplicación e innovación en la atención de la salud basada en el valor".

La Serie de Conferencias reúne a líderes en atención médica de todo el mundo e incluirá temas como el liderazgo en un entorno VBHC, estudios de casos de implementación, cómo superar los desafíos de la captura de PROM y el papel de la telemedicina en VBHC. Los participantes pueden esperar oportunidades para involucrarse con los líderes de pensamiento en la estrategia de atención médica, quienes discutirán la importancia de las medidas de resultado y garantizarán que el paciente siga siendo fundamental para todas las iniciativas.

La Junta Directiva de ICHOM también compartirá su estrategia para los próximos tres años y más allá, incluyendo la evolución estándar, la implementación y la evaluación comparativa, los planes de asociación y el desarrollo comunitario.

La serie incluirá eventos virtuales que tendrán lugar en mayo, junio, julio, septiembre y noviembre y cada delegado tendrá acceso gratuito a la nueva comunidad online del ICHOM: ICHOM Connect, que permite discusiones previas y posteriores a los eventos.

Para decidir el contenido de los eventos, se ha creado un Comité Asesor del Programa de Conferencias (CPAC). Los miembros incluyen a Jan Hazelzet, profesor de calidad y resultados de la atención sanitaria, ErasmusMC; Pieter de Bey, Director, Santeon; Profesora Elizabeth Teisberg, Directora Ejecutiva - Value Institute for Health and Care, Universidad de Texas, Stefan Larsson, Socio Senior y Director Administrativo del Boston Consulting Group; Nicola Bedlington, Asesor Especial, Foro Europeo de Pacientes; Dayenne Zwaagman, cofundador, Hart4Onderzoek/Heart4Research, que es la primera plataforma de representantes de pacientes en los Países Bajos.

Más Información sobre ICHOM :

La misión del ICHOM es liberar el potencial de la atención de salud basada en el valor mediante la definición de conjuntos estándares globales de medidas de resultados que más importan a los pacientes e impulsar la adopción y la presentación de informes de estas medidas en todo el mundo para crear un mejor valor para todas las partes interesadas.

