iChongqing: Arte pubblica in vita, l'arte nella natura

Il 18 novembre 2018, Yuelai Public Art Exhibition (Esposizione di arte pubblica di Yuelai) è stata lanciata a Yuelai, Chongqing, con insegne, simboli e realtà come temi. Si tratta di un mostra permanente gratuita per il pubblico, con l'intento di far vivere l'arte nelle montagne e nei fiumi e di portare l'arte pubblica in vita.

Dopo la mostra le opere saranno collocate in modo permanente al Chongqing International Expo Center. Queste opere d'arte poste in spazi pubblici apporteranno una nuova vitalità alla città. Inoltre, faranno sì che gli abitanti della zona partecipino e creeranno una nuova esperienza emotiva e percezione visiva della cultura e dell'arte. Queste dieci opere d'arte pubbliche sono in armonia con le persone, la natura e l'ambiente di Yuelai.

Predisporre i geni dell'arte per Yuelai

Yuelai ha un buon talento naturale. Davanti c'è il fiume Jialing, dietro ci sono colline basse e un bellissimo paesaggio. Questa parte del fiume Jialing è diversa dalle acque maestose e turbolente del Fiume Azzurro. È calma, tranquilla e bellissima. La Nuova Area di Liangjiang ha reso Yuelai una finestra sul mondo, con attività commerciali internazionali, conferenze e mostre, creatività culturale e vivibilità ecologica. Nel frattempo, Yuelai è la prima partita di area dimostrativa ecologica e a basso impatto ambientale a livello nazionale e la prima partita di città spugna pilota a livello nazionale che presenta le condizioni necessarie per costruire le città del futuro.

Una distribuzione interattiva

Nel XVII secolo, l'arte pubblica era stata inizialmente proposta da un sociologo tedesco come nuovo concetto di arte. È un concetto di arte derivato dallo sviluppo della società contemporanea, che enfatizza l'espressione del libero arbitrio dei cittadini nello spazio pubblico. L'arte pubblica è un metodo di cooperazione che è stato particolarmente attivo negli ultimi anni. Tuttavia, Chongqing non ha ancora costituito un piano per l'arta pubblica su vasta scala.

Yuelai è divenuta il centro di una distribuzione interattiva per persone e informazioni.

Di conseguenza, alcuni spazi di carattere culturale e di impronta artistica sono divenuti una parte importante del piano relativo al futuro di Yuelai. In quanto area principale di costruzione della Nuova Area di Liangjiang, Yuelai è una vetrina. Per quanto riguarda la forma artistica e il linguaggio artistico, è necessario raggiungere il consenso dell'estetica artistica, oltre ad opere internazionali e riconoscibili.

