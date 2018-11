iChongqing : l'art des lieux publics dans la vie fait vivre l'art dans la nature

Le 18 novembre 2018, l'Exposition d'œuvres d'art à destination publique de Yuelai sur le thème des signes, des symboles et de la réalité s'est ouverte à Yuelai à Chongqing. C'est une exposition permanente ouverte gratuitement au public, visant à faire vivre l'art des montagnes et des rivières pour l'animer dans les lieux publics.

Après l'exposition, les œuvres seront mises en place de façon permanente au Centre international des expositions de Chongqing. Ces œuvres d'art vivant dans les espaces publics apporteront un renouveau de fraîcheur dans la ville. Elles inciteront les citoyens locaux à participer et à créer une nouvelle expérience émotionnelle et une reconnaissance visuelle de la culture et de l'art. Dix œuvres d'art publiques s'harmonisent avec les personnes, la nature et l'environnement de Yuelai.

Déploiement de genres artistiques à Yuelai

Yuelai est généreusement dotée par la nature. La rivière Jialing est à l'avant-scène avec des collines douces en arrière-plan créant un splendide paysage. Cette partie de la rivière Jialing se démarque des eaux majestueuses et tumultueuses du fleuve Yang-Tsé. Elle est lente, tranquille et charmante. La Nouvelle zone fait de Yuelai une fenêtre ouverte sur le monde en y attirant des affaires internationales, des conférences, des expositions, une créativité culturelle et une qualité de vie écologique. Dans l'immédiat, Yuelai représente le premier lot d'une zone nationale de verdure et d'environnement, et aussi le premier des ensembles d'unités nationales de villes-éponges pilotes présentant les conditions requises pour construire une ville nouvelle du futur.

Une base de distribution interactive

L'art civique a tout d'abord été proposé au 17e siècle comme nouveau concept artistique par un sociologue allemand. C'est une forme d'art qui tire ses racines du développement de la société contemporaine et souligne l'expression du libre arbitre des citoyens dans les lieux publics. L'art des lieux publics est un mode de construction conjointe qui est particulièrement active depuis ces dernières années. Chongqing n'a toutefois pas encore constitué de plan à grande échelle pour les œuvres d'art à destination publique.

Yuelai est devenue le centre d'une base de distribution interactive pour les gens et l'information.

En conséquence, les attributs culturels et l'empreinte artistique de certains espaces constituent désormais une partie importante du plan futur de Yuelai qui est une fenêtre d'exposition ouverte sur l'extérieur en se situant au cœur de la construction de la Nouvelle zone de Liangjiang. Pour ce qui concerne sa forme artistique et sa langue artistique, il est nécessaire qu'un consensus sur l'esthétique artistique soit atteint pour accompagner la réalisation d'œuvres d'art internationales reconnaissables.

