iChongqing: Smart China Expo Online 2020 é inaugurada em Chongqing

On-line e off-line, Projeção holográfica

A cerimônia de abertura será transmitida ao vivo no dia 15 de setembro pela plataforma oficial da internet. "Vencedores do Prêmio Nobel e do Prêmio Turing, chefes de organizações internacionais, representantes de governos estrangeiros e prefeitos de cidades irmãs de Chongqing participarão da SCE virtualmente por meio de tecnologias de projeção holográfica", disse Chen JInshan, diretor do comitê organizador da SCE e da comissão econômica e de informações da cidade.

No website oficial, haverá seis áreas de exposição virtual denominadas Chongqing Online, Smart Products, Smart Applications, Smart Technology, Smart Products e Regional Cooperation. A SCE OL também conta com uma presença off-line na forma de dois pavilhões boutique de pequena escala no Lijia Intelligent Park Chongqing, denominados Smart Manufacturing Powerhouse e Renowned Smart City.

Participação e direção da indústria inteligente

No momento, mais de 500 convidados nacionais e internacionais de peso foram convocados para participar da conferência de várias formas. Espera-se que mais de 300 gigantes da indústria, incluindo membros da Fortune 500 em todo o mundo, participem da exposição on-line. Mais de 300 empresas de tecnologia de renome internacional farão exposições on-line com sua tecnologia de modelagem virtual, enquanto que a indústria de ponta participará em 41 fóruns e 17 competições. Haverá 16 lançamentos off-line e 100 on-line para mostrar as últimas conquistas em novas tecnologias, bem como novos produtos e modelos na industria inteligente.

Principais tendência em tecnologia

Este ano, a SCE OL continua liderando as tendências em tecnologia. AR, MR, XR, e outras tecnologias são amplamente usadas. A plataforma de exibição on-line utiliza guias visuais, flat vídeo sob demanda, transmissões ao vivo, além de muitas outras tecnologias inovadoras.

Chongquing concentrou nestes anos as vantagens do apoio da política governamental, excelente logística, transporte eficiente e expertise internacional .

Participação on-line

Em termos de comunicação inovadora, a Smart China Expo Online 2020 representa um workshop ideal para a inovação tecnológica e um foco de inovação que possibilita a conexão de indivíduos e projetos talentosos. Além disso, atua como uma plataforma de compartilhamento, onde os cidadãos poderão dedicar-se mais profundamente à ciência em voga.

O comitê organizador realizará transmissões ao vivo sob demanda através de importantes plataformas de mídia no país e no exterior para que o público possa desfrutar dos destaques da SCE OL 2020 por meio de todas as principais redes em seus dispositivos , sem sair de casa.

Para obter informações adicionais sobre a Smart China Expo On-line 2020, acesse: www.ichongqing.info/special/2020-smart-china-expo-online/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252943/iChongqing_Smart_China_Expo_Online.jpg

FONTE iChongqing

