ICIS annonce l'acquisition de Chemical Data (CDI)

HOUSTON, 13 juillet 2020 /PRNewswire/ -- ICIS, une division de RELX, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Chemical Data, LLC (CDI), un des principaux fournisseurs de références de prix, d'analyses de marché et d'analyses prédictives dans le secteur pétrochimique américain, basé à Houston. Ces capacités combinées créent une présence mondiale et des renseignements fiables sur les principaux marchés pétrochimiques du monde entier.

Créé en 1979, CDI possède plus de 40 ans d'expérience dans l'aide à la prise de décisions transactionnelles et à la planification à court terme dans le secteur pétrochimique américain. Les produits pétrochimiques constituent un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale et sont présents dans 96 % de tous les produits manufacturés. L'industrie chimique elle-même contribue au PIB mondial à hauteur de 1,1 trillion de dollars*. L'association des deux entreprises permettra d'obtenir des données de référence sur les prix mondiaux, des analyses de marché, des prévisions et des capacités de leadership intellectuel fiables et différenciées. Cela permettra aux clients de prendre des décisions mieux informées et plus rapides, ce qui est de plus en plus important en période d'extrême volatilité, lorsque les demandes des consommateurs et la dynamique du marché évoluent rapidement.

Dean Curtis, PDG et président du conseil d'administration d'ICIS, a déclaré : « Nous nous efforçons de fournir à nos clients de l'industrie chimique mondiale des données, des analyses et des informations de la plus haute qualité. Cela permettra de connecter le marché et de prendre des décisions plus intelligentes qui, en fin de compte, optimiseront l'utilisation des ressources précieuses de la terre. CDI est largement reconnu comme un leader dans le segment pétrochimique américain. En associant l'expertise de CDI à la présence de premier plan d'ICIS en Europe et en Asie, nous pouvons fournir à nos clients un aperçu étendu, solide et complet des principaux marchés pétrochimiques mondiaux. »

« Nous sommes ravis d'accueillir CDI au sein de la famille RELX. C'est une équipe de premier plan qui apporte des relations de marché et une connaissance approfondie du secteur pétrochimique et plastique américain. L'association de CDI et d'ICIS nous rapproche de notre objectif, qui est d'aider nos clients à prendre des décisions en leur fournissant les renseignements les plus pertinents et les plus récents de toute l'industrie chimique », a commenté M. Curtis.

Jason Brown, président de CDI, a pour sa part déclaré : « Nous sommes faits l'un pour l'autre. ICIS est un fournisseur établi de références de prix dans plusieurs segments européens et asiatiques de la pétrochimie et CDI a des positions équivalentes aux Etats-Unis. Ces deux entreprises constituent depuis plusieurs décennies l'épine dorsale de milliers de transactions dans le monde entier. Nos stratégies et nos convictions quant à l'avenir de ce marché essentiel sont étroitement liées. La combinaison de notre solide expertise dans nos régions respectives apportera des avantages significatifs à nos clients dans le monde entier ainsi qu'à l'industrie dans son ensemble. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.icis.com et suivre les mises à jour en direct via LinkedIn.

* https://www.icca-chem.org/wp-content/uploads/2019/03/ICCA_EconomicAnalysis_Report_030819.pdf

A PROPOS D'ICIS

ICIS est une agence indépendante de rapports sur les prix qui est axée sur les marchés mondiaux de l'énergie, de la pétrochimie et des engrais. Nous sommes une division de RELX.

ICIS aide les entreprises à prendre des décisions stratégiques, à atténuer les risques, à améliorer la productivité et à tirer parti de nouveaux débouchés. Nous améliorons en outre la fiabilité et la prédictibilité de certains des marchés les plus importants du monde en fournissant des services de données, un leadership éclairé et des outils d'aide à la décision. Grâce à notre présence mondiale, nous pouvons fournir une intelligence connectée ciblée pour influencer chaque jour des milliers de décisions dans les chaînes d'approvisionnement. Nous façonnons le monde en connectant les marchés afin d'optimiser les ressources précieuses de la terre. Avec un effectif mondial de plus de 600 experts, ICIS a des employés basés à Londres, New York, Houston, Karlsruhe, Milan, Mumbai, Singapour, Guangzhou, Pékin, Shanghai, Dubai, Sao Paulo, Séoul, Tokyo et Perth.

A PROPOS DE RELX

RELX est un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision à caractère informatif pour les professionnels et les entreprises. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays et possède des bureaux dans une quarantaine de pays. Il emploie plus de 33 000 personnes, dont près de la moitié en Amérique du Nord. Les actions de RELX PLC, la société mère, sont négociées sur les bourses de Londres, Amsterdam et New York avec les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX. La capitalisation boursière est d'environ £35bn, €39bn, $44bn.

A PROPOS DE CDI

Chemical Data a été fondé à Houston, au Texas, en 1979, pour fournir des analyses et des prévisions précises et opportunes sur les marchés américains en constante évolution du pétrole, de la pétrochimie et des plastiques. Nos clients sont répartis dans le monde entier et comprennent des sociétés d'investissement, d'énergie, de pétrole, de produits chimiques et de produits de consommation. Nous comptons également parmi nos clients un certain nombre de transformateurs de matières plastiques et de consommateurs de matières plastiques, grands et petits.

L'acceptation rapide de notre société au début des années 1980 a résulté principalement d'un réel besoin pour les données et les prévisions de marché de haute qualité que nous fournissons. Ces informations couvrent et relient les industries pétrolières et pétrochimiques, du pétrole brut aux plastiques. Nous élaborons notre analyse en examinant et en surveillant minutieusement chacun des principaux marchés pétroliers et pétrochimiques que nous couvrons chaque mois.

SOURCE ICIS