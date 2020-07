ICIS anuncia aquisição da Chemical Data (CDI)

HOUSTON, 13 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A ICIS, divisão da RELX, anunciou hoje que adquiriu a Chemical Data, LLC (CDI), proeminente provedora de benchmarks de preço para produtos petroquímicos nos EUA, análises de mercado e analítica preditiva, sediada em Houston. Os recursos combinados criam uma presença global e inteligência confiável em mercados petroquímicos essenciais em todo o mundo.

Estabelecida em 1979, a CDI tem mais de 40 anos de experiência em dar suporte a decisões transacionais e a planejamento de curto prazo no setor petroquímico dos EUA. Produtos petroquímicos constituem uma parte fundamental da cadeia de suprimento global e estão presentes em 96% de todos os bens manufaturados. A indústria química, por si só, adiciona $ 1,1 trilhão ao PIB* mundial. A combinação das duas empresas irá fornecer dados de benchmark de preços, análises de mercado, previsões e recursos de liderança de pensamento globalmente, confiáveis e diferenciados. Isso irá capacitar os clientes para tomar decisões mais bem informadas e oportunas, o que tem uma crescente importância em períodos de extrema volatilidade, quando a demanda dos consumidores e a dinâmica do mercado mudam rapidamente.

O presidente-executivo e presidente da ICIS, Dean Curtis, disse: "Estamos focados em fornecer a nossos clientes no setor químico global dados, analítica e percepções da mais alta qualidade. Isso irá conectar o mercado e habilitar decisões mais inteligentes que, em última análise, otimizam o uso dos valiosos recursos do mundo. A CDI é amplamente conhecida como líder no segmento petroquímico dos EUA. Ao combinar a expertise da CDI com a importante presença da ICIS na Europa e Ásia, podemos fornecer aos clientes uma visão ampla, robusta e abrangente dos principais mercados petroquímicos globais".

"É com grande prazer que recebemos a CDI na família da RELX. É uma equipe de classe mundial, que disponibiliza relacionamentos de mercado e profundo entendimento do setor petroquímico e de plástico. A combinação da CDI com a ICIS nos deixa mais próximos de cumprir nosso objetivo de empoderar a tomada de decisão dos clientes com as informações mais oportunas e relevantes de toda o setor químico", disse Curtis.

O presidente da CDI, Jason Brown, disse: "É um ajuste perfeito. A ICIS é uma provedora estabelecida de benchmarks de preço em diversos segmentos petroquímicos na Europa e na Ásia e a CDI tem posições equivalentes nos EUA. Por décadas, as duas empresas têm sido a espinha dorsal de milhares de transações no mundo e nossas estratégias e convicções para o futuro desse mercado crítico estão muito bem sincronizadas. A combinação de nossa profunda expertise em nossas respectivas regiões irá trazer benefícios significativos para nossos clientes em todo o mundo, bem como para todo o setor".

Para obter mais informações, visite www.icis.com e nos siga no Linkedin para receber informes ao vivo.

SOBRE A ICIS

A ICIS é uma fonte confiável de serviços independentes de inteligência de commodities para os setores globais de energia, petroquímica e fertilizantes. Somos uma divisão da RELX.

Na ICIS, ajudamos as empresas a tomar decisões estratégicas, reduzir riscos, aumentar a produtividade e capitalizar novas oportunidades. Nós tornamos alguns dos mercados mais importantes do mundo mais confiáveis e previsíveis, ao fornecer serviços de dados, liderança de pensamento e ferramentas para decisões. Como resultado de nossa presença global, podemos fornecer inteligência conectada dirigida para influenciar milhares de decisões nas cadeias de suprimento todos os dias. Nós conformamos o mundo ao conectar mercados para otimizar os valiosos recursos do mundo. Com uma equipe global de mais de 600 especialistas, a ICIS tem empregados baseados em Londres, Nova York, Houston, Karlsruhe, Milão, Mumbai, Singapura, Guangzhou, Pequim, Xangai, Dubai, São Paulo, Seul, Tóquio e Perth.

SOBRE A RELX

A RELX é uma provedora global de analítica baseada em informações e de ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. O Grupo serve clientes em mais de 180 países e tem escritórios em cerca de 40 países. Emprega mais de 33.000 pessoas, das quais quase metade está na América do Norte. As ações da RELX PLC, a empresa controladora, são negociadas nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova York, usando os seguintes símbolos de ações: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX. A capitalização de mercado é de aproximadamente £35bn, €39bn, $44bn.

SOBRE A CDI

A Chemical Data foi fundada em Houston, Texas, em 1979, para fornecer análises e previsões oportunas e precisas dos mercados em constantes mudanças de petróleo, produtos petroquímicos e plásticos. Nossos clientes estão em todo o mundo e incluem empresas de investimento, energia, petróleo, produtos químicos e produtos de consumo. Também estão entre nossos clientes diversos conversores de plástico e consumidores de plástico, grandes e pequenos.

A rápida aceitação de nossa empresa no início dos anos 80 se deveu principalmente à necessidade genuína dos dados e previsões de mercado de alta qualidade que oferecemos. Essas informações abarcam e conectam os setores de petróleo e petroquímico, de petróleo cru a plásticos. Desenvolvemos nossas análises por examinar e inspecionar profundamente cada um dos principais mercados petroquímicos, que cobrimos mensalmente.

FONTE ICIS

