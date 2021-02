icometrix breidt icobrain-portfolio uit met oplossing voor ischemische beroerte

LEUVEN, België en BOSTON, 23 februari 2021 /PRNewswire/ -- icometrix, wereldleider in beeldvormende AI-oplossingen voor mensen met neurologische aandoeningen, heeft meldt de toevoeging van icobrain cva, een oplossing, aan het icobrain-portfolio. De bekendmaking volgt op de FDA-goedkeuring en CE-markering van zijn beeldverwerkingssoftware voor de analyse en communicatie van de perfusiestatus van weefsel op computertomografie (CT) perfusiescans bij patiënten met ischemische beroerte. Icobrain cva biedt artsen middels de nieuwste technieken snelle en volledig geautomatiseerde inzichten om te kunnen beslissen welke behandeling moet worden gegeven bij een acute ischemische beroerte.

Sinds 2018 hebben de richtlijnen voor de behandeling van een beroerte de behandelduur voor mechanische trombectomie uitgebreid van 6 naar 24 uur. Behandeling voor ischemische beroerte is niet zonder risico en vereist een zorgvuldige selectie van patiënten op basis van de status waarin hun weefsel verkeert. De geautomatiseerde beoordeling van weefselparameters in een acute klinische omgeving door icobrain cva zal ervoor zorgen dat meer patiënten de juiste behandeling krijgen en de resultaten, de behandelingen en de efficiëntie verbeteren.

"Met de lancering van icobrain cva spelen we in op een aanhoudende behoefte bij de behandeling van acute ischemische beroerte. Door het wereldwijd hervormen van geavanceerde CT-perfusieanalyse voor de gezondheidszorg, zetten we de volgende stap in onze missie om een holistische aanbieder van oplossingen voor het analyseren van neurologische aandoeningen te worden", zegt Wim Van Hecke, CEO van icometrix.

"De belangrijkste uitdaging van de huidige oplossingen voor het analyseren van een beroerte is het correct identificeren van het ingangspunt van het geïnjecteerde contrast in de hersenen. Icobrain cva introduceert nieuwe, gepatenteerde, deep learning-technologie in dit identificatieproces om een meer robuuste beoordeling van het infarctgebied te verkrijgen", legt Dirk Smeets, CTO van icometrix uit.

Icobrain cva is een volledig geautomatiseerde, CE-gemarkeerde en door de FDA goedgekeurde softwareoplossing voor de kwantitatieve beoordeling van weefselperfusie op CT. Icobrain cva rapporteert het volume van de kern en de perfusielesie door de verminderde cerebrale bloedstroom, het volume en de transittijd te kwantificeren. Het rapport bevat informatie over de juistheid van de geselecteerde arteriële inputfunctie en de kwaliteit van de output. Icobrain cva is een op de cloud gebaseerde oplossing die een rapport en perfusiekaarten rechtstreeks naar uw PACS en de inbox van uw e-mailaccount stuurt.

Icometrix (Leuven, België; Boston, VS) streeft naar datagedreven inzichten en gepersonaliseerde patiëntenzorg, ondersteund door kunstmatige intelligentie. Icometrix biedt een portfolio van AI-oplossingen om de gezondheidszorg te helpen bij verschillende uitdagingen; Icobrain haalt gegevens uit MRI- en CT-scans van de hersenen voor de radiologische rapportage en klinische behandeling van neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose, hersentrauma, epilepsie, beroerte, dementie en de ziekte van Alzheimer. Icompanion, een digitaal platform en tevens een mobiele app, helpt mensen met MS en hun zorgteam om klinische symptomen en behandelingen efficiënt en objectief te volgen.

Tegenwoordig is Icometrix internationaal actief en geïntegreerd in meer dan 100 klinische praktijken. Daarnaast ondersteunt Icometrix farmaceutische bedrijven in fase I-III en Real-World Evidence (RWE)-studies via beeld- en datadiensten en digitale gezondheidsstrategie.

