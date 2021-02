icometrix élargit son portefeuille icobrain avec une solution pour le traitement des AVC ischémiques

LOUVAIN, Belgique et BOSTON, 23 février 2021 /PRNewswire/ -- icometrix, expert mondial en solutions d'intelligence artificielle (AI) pour l'imagerie cérébrale des personnes atteintes de troubles neurologiques, a annoncé l'ajout d'icobrain cva, une solution pour le traitement des AVC, au portefeuille icobrain. L'annonce fait suite à l'obtention de l'autorisation de la FDA et de la marque CE pour le logiciel de traitement d'image destiné à l'analyse et à la communication de l'état de la perfusion tissulaire d'une tomodensitométrie (CT scan) de perfusion chez les patients présentant un accident vasculaire cérébral ischémique (AVC ischémique). Icobrain cva fournit aux médecins des renseignements rapides, entièrement automatisés et à la fine pointe de la technologie qui leur permet d'appuyer les décisions de traitement des AVC ischémiques aigus.

La période de traitement pour la thrombectomie réalisée à l'aide d'un dispositif mécanique indiquée dans les lignes directrices pour le traitement des AVC est passée de 6 h à 24 h depuis 2018. Traiter un AVC ischémique n'est pas sans risque et nécessite de sélectionner les patients minutieusement en fonction de l'état de leurs tissus. Grâce à sa capacité d'évaluation automatisée des paramètres tissulaires en milieu clinique actif, icobrain cva permettra à un plus grand nombre de patients d'obtenir le bon traitement et améliorera les résultats et les soins prodigués aux patients tout en augmentant l'efficacité.

« Le lancement d'icobrain cva vise à répondre à un besoin persistant dans le traitement de l'AVC ischémique aigu. En facilitant l'accès à l'analyse avancée de la tomodensitométrie de perfusion des systèmes de soins de santé du monde entier, nous franchissons une nouvelle étape dans notre mission consistant à devenir un fournisseur de solutions holistiques pour le traitement des troubles cérébraux », a déclaré Wim Van Hecke, PDG d'icometrix.

« Les solutions de traitement des AVC actuelles ne parviennent pas à déterminer précisément le point d'entrée du contraste injecté dans le cerveau. icobrain cva introduit une nouvelle technologie brevetée de deep learning dans ce processus de repérage, afin de permettre un examen plus robuste de la zone de l'infarctus », a expliqué Dirk Smeets, directeur des technologies d'icometrix.

icobrain cva est une solution logicielle entièrement automatisée qui a obtenu la marque CE et l'autorisation d'utilisation de la FDA pour l'examen quantitatif de la perfusion tissulaire par tomodensitométrie. Elle fournit un rapport du volume du noyau et de la lésion résultant de la perfusion en quantifiant la baisse, le volume, et le temps de transit du débit sanguin cérébral. Ce rapport contient des informations sur l'exactitude de la fonction d'entrée artérielle sélectionnée et sur la qualité des résultats. Basée sur le cloud, la solution icobrain cva envoie les rapports et les cartes de perfusion directement dans les PACS et les boîtes de réception.

icometrix (Louvain, en Belgique, et Boston, aux États-Unis) s'efforce de favoriser l'obtention, fondée sur les données, de renseignements et de soins personnalisés pour les patients en tirant parti de l'intelligence artificielle (AI). L'entreprise propose de nombreuses solutions basées sur l'AI afin de traiter divers enjeux auxquels font face les systèmes de santé; icobrain extrait les données des IRM et des examens par la tomodensitométrie aux fins de rapports radiologiques et de gestion clinique dans le cadre de troubles neurologiques, comme la sclérose en plaques, les traumatismes crâniens, l'épilepsie, les AVC, la démence et la maladie d'Alzheimer. Icompanion est une plateforme numérique également disponible en application numérique qui aide les personnes atteintes de sclérose en plaques et leur équipe de soin à surveiller les symptômes et les traitements cliniques de manière efficace et objective.

Aujourd'hui, icometrix est active à l'échelle internationale dans plus de 100 établissements médicaux. La société travaille également avec des professionnels de la santé et des compagnies pharmaceutiques dans le cadre d'essais pharmaceutiques en phase 1 à 3 et de preuves empiriques (RWE) en offrant des services d'imagerie et de données ainsi qu'une stratégie de santé numérique.

