icometrix et Aidoc s'associent pour transformer la coordination des soins de l'AVC

LOUVAIN, Belgique et BOSTON, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, icometrix, le leader mondial des solutions d'IA d'imagerie pour les personnes atteintes de troubles neurologiques, annonce un partenariat avec Aidoc, un fournisseur de premier plan de solutions d'IA d'entreprise pour l'imagerie médicale. Grâce à ce partenariat, les cliniciens disposent de l'une des suites les plus complètes de solutions d'IA pour le triage des patients victimes d'AVC.

L'accident vasculaire cérébral reste la deuxième cause de décès et d'invalidité dans le monde. Il est responsable chaque année de 5 millions de décès et de 5 millions d'invalidités permanentes. La prévalence des accidents vasculaires cérébraux devrait augmenter en raison de l'accroissement et du vieillissement de la population, ce qui ne fait que souligner à nouveau l'importance d'une surveillance continue des taux de létalité, d'incidence et de récurrence des accidents vasculaires cérébraux.

Le triage rapide des patients avec une suspicion ou victimes d'un accident vasculaire cérébral et l'alerte simultanée des équipes de soins facilitent la communication et l'accès aux traitements.

icometrix et Aidoc ont mis au point une gamme de solutions d'IA pour l'imagerie approuvées par la FDA, qui aident déjà les radiologues et les cliniciens du monde entier. En joignant leurs forces avec ce partenariat, un ensemble complet de mesures est proposé pour le triage des patients victimes d'AVC. Pour évaluer l'étendue des dégâts, la solution d'icometrix pour les accidents vasculaires cérébraux ( icobrain-cva ) quantifie le volume de la lésion centrale et périphérique sur les images de tomodensitométrie. La solution d'IA pour les accidents vasculaires cérébraux d'Aidoc approuvée par la FDA, permet de connaître en temps réel les patients suspectés d'occlusion d'un gros vaisseau ou d'hémorragie intracrânienne. Ensemble, ces solutions constituent l'une des suites neurologiques les plus complètes, avec des options à venir pour inclure les solutions MS / TBI d'icometrix, ainsi que les algorithmes C-Spine et d'anévrisme cérébral d'Aidoc.

« Nous avons le privilège de soutenir plus de 400 centres médicaux dans le monde avec notre portefeuille de solutions icocérébraleshttps://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3202565-1&h=3717112786&u=https%3A%2F%2Ficometrix.com%2Fservices&a=%C2%A0portfolio et notre solution icopulmonairehttps://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3202565-1&h=1891788639&u=https%3A%2F%2Ficometrix.com%2Fservices%2Ficolung&a=%C2%A0solution . Dans nos efforts pour devenir la norme de soins pour les patients atteints de troubles neurologiques, nous sommes fiers de nous associer à Aidoc pour proposer aux cliniciens l'offre complète la plus avancée en matière d'AVC par l'intelligence artificielle, afin d'améliorer les soins et les résultats pour les patients », a déclaré Jennifer Young, CCO icometrix. « Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont différentes technologies de pointe sont combinées de manière synergique en une seule solution pour avoir un impact sur la vie des patients dans le monde entier ».

« En tant que partenaire de confiance en matière d'intelligence artificielle pour les entreprises, de nombreux systèmes de santé nous demandent de nous étendre à un nombre croissant de leurs flux de travail radiologiques et multidisciplinaires », a déclaré Demetri Giannikopoulos, vice-président de l'innovation chez Aidoc. « Nous avons relevé le défi et, en plus de nos récentes solutions de coordination des soins d'embolie pulmonaire et d'hémorragie intracrânienne, nous nous sommes maintenant associés à icometrix pour apporter la solution d'IA la plus fiable au monde pour les AVC, intégrée de manière fluide dans le flux de travail de chaque médecin ».

À propos d'icometrix

Fondée en 2011, icometrix (Louvain, Belgique ; Boston, États-Unis) s'efforce d'obtenir des informations axées sur les données et des soins personnalisés pour les patients, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. icometrix propose un portefeuille de huit solutions d'IA approuvées par les autorités réglementaires pour aider les services de santé à relever divers défis ; icobrain extrait les données des IRM et des tomodensitométries du cerveau pour le compte rendu radiologique et la gestion clinique des troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques, les traumatismes cérébraux, l'épilepsie, les accidents vasculaires cérébraux, la démence et la maladie d'Alzheimer. icompanion, plate-forme numérique et application mobile, aide les personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs soignants à surveiller les symptômes cliniques et les traitements de manière efficace et objective. icolung a été l'une des premières solutions d'IA disponibles pour aider les cliniciens à répondre aux besoins en évolution rapide de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, icometrix est active à l'échelle internationale dans plus de 100 établissements médicaux. La société travaille également avec des professionnels de la santé et des entreprises pharmaceutiques dans le cadre d'essais pharmaceutiques en phase 1 à 3 et de preuves empiriques (RWE) en offrant des services d'imagerie et de données ainsi qu'une stratégie de santé numérique.

À propos d'Aidoc

Aidoc est le principal fournisseur de solutions d'intelligence artificielle qui soutiennent et renforcent l'impact du pouvoir de diagnostic des médecins, les aidant à accélérer le traitement des patients et à améliorer la qualité des soins.

Les solutions d'Aidoc analysent les images médicales directement après le scanner du patient, notifiant et activant les découvertes suspectes dans le flux de travail radiologique ainsi que dans le continuum de soins

Les solutions d'Aidoc sont déployées et vendues commercialement à plus de 500 grands centres médicaux dans le monde.

