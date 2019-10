icometrix geselecteerd door CB Insights als een van de 150 meest innovatieve digitale startups ter wereld

icometrix erkend voor prestaties in het leiden van de Artificiele Intelligentie (AI) voor beeldvorming van de hersenen

NEW YORK, 3 oktober 2019 /PRNewswire/ -- CB Insights heeft vandaag icometrix geselecteerd voor de Digital Health 150-ranglijst. De Digital Health 150 lijst bevat de meest veelbelovende digitale gezondheidsbedrijven ter wereld op. CB Insights CEO Anand Sanwal onthulde vandaag de Digital Health 150 tijdens Future of Health, een bijeenkomst van topmanagers van de grootste zorginstellingen, startups en investeringsbedrijven.

De CE-gemarkeerde en FDA-gecertificeerde icobrain-software van icometrix, haalt klinisch relevante informatie uit MRI- en CT-scans van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals multiple sclerose, de ziekte van Alzheimer, dementie en hersentrauma. De icobrain AI software wordt al in meer dan 120 ziekenhuizen wereldwijd gebruikt, en in klinische studies door 4 van de top 5 farmaceutische bedrijven.

"Van farmaceutica tot patiëntenzorg, technologie verandert de gezondheidszorg snel en de Digital Health 150 verzamelt de 150 beste startups op het gebied van innovatie en verandering in de sector", aldus CB Insights CEO Anand Sanwal. "Het is een voorrecht om de gegevens van CB Insights te gebruiken om deze bedrijven te identificeren en in de kijker te zetten, en we kijken ernaar uit om hun succes in 2019 en verder te volgen."

"We zijn vereerd deze erkenning te ontvangen van CB Insights en om België in deze prestigieuze lijst te vertegenwoordigen", aldus prof. Wim Van Hecke, CEO van icometrix. "Innovatieve digitale gezondheidsoplossingen doen de gezondheidszorg in een snel tempo veranderen. Via onze MRI- en CT-metingen van de hersenen helpen we radiologen, neurologen en neurochirurgen om beter geïnformeerde en nauwkeurigere beslissingen te nemen voor patiënten met neurologische aandoeningen. Omdat veel neurologische aandoeningen chronisch zijn, is het cruciaal om individuele patiënten op het juiste moment de juiste behandeling te bieden." concludeert prof. Van Hecke.

Door een evidence-based aanpak heeft het CB Insights onderzoeksteam de Digital Health 150 geselecteerd uit honderden applicaties op basis van verschillende factoren, waaronder patentactiviteit, kwaliteit van investeerders, eigen mozaïekscores, marktpotentieel, partnerships, competitief landschap, teamsterkte en technische vernieuwing. De Mosaic Scoring meet de gezondheid en het groeipotentieel van bedrijven om het momentum van een bedrijf te voorspellen.

Enkele feiten over de Digital Health 150 van 2019:

In 2018 hebben deze 150 bedrijven cumulatief $ 5,7 miljard opgehaald over 117 deals. Ze zijn op weg om deze cijfers in 2019 te overtreffen, met $ 3 miljard opgehaald over 73 deals vanaf Q2'19.

miljard of meer bereikt. 116 van de Digital Health 150 hebben hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Die buiten de Verenigde Staten zijn onder meer 17 uit Azië, 16 uit Europa en 1 uit Canada .

. Meer dan 850 unieke investeerders hebben de Digital Health 150 gefinancierd, waarbij F-Prime Capital, New Enterprise Associates en Google Ventures de top drie plaatsen innemen als de meest actieve investeerders.

Over CB Insights

Bij CB Insights geloven we dat de meest complexe strategische vragen het beste met feiten kunnen worden beantwoord. Wij zijn een machine-intelligentiebedrijf dat miljoenen documenten synthetiseert, analyseert en visualiseert om onze klanten snelle, op feiten gebaseerde inzichten te bieden. Samenwerkend met de meerderheid van de Fortune 100, geven we bedrijven de macht om betere beslissingen te nemen, controle over hun eigen toekomst te nemen, en in te spelen op verandering.

Over icometrix

icometrix (Leuven, België; Chicago, USA) is de wereldleider in software oplossingen om klinisch relevante data uit medische hersenscans (MRI en CT) te berekenen. Deze metingen worden gebruikt voor een betere diagnose en opvolging van patiënten met multiple sclerosis, de ziekte van Alzheimer, dementie en traumatische hersenletsels. De volledig automatische icobrain software is CE/FDA goedgekeurd voor klinisch gebruik in Europa, USA, Japan, Canada, Brazilië, India en Australië. icometrix werkt wereldwijd samen met meer dan 120 ziekenhuizen en met 4 van de top 5 farmaceutische bedrijven.

