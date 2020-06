icometrix lance la plateforme icompanion destinée aux personnes atteintes de sclérose en plaques

LEUVEN, Belgique et CHICAGO, 2 juin 2020 /PRNewswire/ -- icometrix, leader mondial de l'extraction de données cliniquement significatives à partir d'images cérébrales, a eu le plaisir de lancer sa plateforme et application mobile destinée aux personnes atteintes de sclérose en plaques, icompanion, le jour même de la Journée mondiale de la SEP ! icompanion est un dispositif médical actuellement disponible en anglais, français, allemand et néerlandais.

À travers une application simple et sécurisée, icompanion accompagne les personnes atteintes de sclérose en plaques en leur permettant d'effectuer un suivi de leurs symptômes, traitements et visites chez le médecin. Les utilisateurs peuvent également s'informer sur la signification et la qualité de leurs images cérébrales en téléchargeant leurs images IRM sur la plateforme. La solution icompanion permet de consigner les événements qui se produisent entre les visites chez le neurologue au moyen d'un suivi quotidien des symptômes et de questionnaires standardisés (résultats rapportés par les patients).

« En tant que neurologue, vous ne voyez le patient que quelques fois par an et nous savons que beaucoup d'informations précieuses se perdent entre deux visites », explique le Dr Helmut Butzkeuven, neurologue à l'Université Monash de Melbourne et directeur de MSBase, le plus grand registre mondial de la sclérose en plaques. « Pour prendre des décisions cliniques et thérapeutiques éclairées, il est important d'avoir un tableau complet de la situation du patient », poursuit le Dr Butzkeuven. « Les dispositifs médicaux tels qu'icompanion peuvent grandement contribuer à la démocratisation des soins, car aujourd'hui les soins dépendent de l'endroit où vous vivez et de ceux qui s'occupent vous », conclut le Dr Butzkeuven.

« icompanion m'aide à consigner mes symptômes. Même s'ils paraissent insignifiants, ils sont essentiels à une bonne communication avec mon médecin et à la préparation de mes visites. Je trouve ça génial que les données générées quand j'utilise icompanion puissent également aider les chercheurs dans leur lutte contre la sclérose en plaques. Pour gagner cette bataille, nous avons besoin de la participation de tous et, ensemble, nous sommes plus forts », a expliqué Roberto Paolella, qui vit avec la sclérose en plaques depuis 15 ans.

« Adapter la prise en charge en fonction de données et de mesures objectives est crucial pour progresser vers une médecine plus personnalisée et plus précise dans le traitement des personnes atteintes de troubles neurologiques », a expliqué Wim Van Hecke, PDG d'icometrix. « C'est pourquoi nous avons fondé icometrix et mis au point les mesures cérébrales IRM et CT icobrain, homologuées CE et approuvées par la FDA, qui sont en train de devenir la norme dans la prise en charge thérapeutique. La solution icompanion assure la continuité du suivi entre deux visites chez le médecin en fournissant des données cliniquement significatives et validées. Le fait que les données d'icompanion soient facilement accessibles au professionnel de la santé est très important dans ce contexte », a ajouté Wim Van Hecke.

icometrix est le leader mondial des solutions logicielles destinées à extraire des données cliniquement significatives à partir d'examens IRM et CT du cerveau de patients souffrant de troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques, les traumatismes crâniens, l'épilepsie, la démence, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. Le logiciel entièrement automatisé icobrain d'icometrix est approuvé par la FDA et homologué CE. Il s'appuie sur l'intelligence artificielle pour quantifier les structures cérébrales spécifiques à la maladie. Aujourd'hui, icometrix est active à l'échelle internationale dans plus de 100 établissements médicaux. La société travaille également avec des professionnels de la santé et des compagnies pharmaceutiques dans le cadre de l'évaluation d'essais pharmaceutiques portant sur les maladies neurologiques.

