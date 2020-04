icometrix lance la première solution certifiée CE basée sur l'IA pour l'analyse de scanner thoracique dans la lutte contre le COVID-19

LOUVAIN, Belgique, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- icometrix, la VUB, l'UZ Brussel, la KU Leuven, l'UZ Leuven, et l'UZ Antwerpen, ensemble avec bien d'autres hôpitaux et organisations, joignent leurs forces dans une initiative globale qui tire parti de l'intelligence artificielle (IA) dans la lutte contre le COVID-19. Cette collaboration multinationale a abouti au développement d'un algorithme basé sur l'IA, icolung, qui a reçu la certification CE pour l'usage clinique en Europe. icolung est la première solution basée sur l'IA résultant d'une collaboration contre le COVID-19 et offre une quantification rapide et objective de la pathologie pulmonaire à partir des scanners thoraciques chez les patients admis pour le COVID-19.

Évaluer le type, le schéma, et l'étendue de la pathologie pulmonaire sur les scanners thoraciques permet d'aider dans l'évaluation, le tri et le suivi de patients atteints du COVID-19. Actuellement, le système de soins de santé dans le monde est submergé par l'afflux de patients admis pour le COVID-19, menant à une surcharge de travail excessive et une pénurie des ressources et de lits pour les unités de soins intensifs (USI). Le tri peut ainsi soulager la charge grandissante dans les USI et permet de mieux allouer les ressources. icolung a le potentiel de diminuer encore plus la charge de travail en pratique clinique, en fournissant une évaluation complètement automatisée de la charge totale ou lobulaire de la maladie.

"Nous sommes en train de tester les premières version d'icolung, et nous croyons que les données quantitatives issues des CT-scans sont importantes", dit le Prof. Johan De Mey, chef de radiologie à l'hôpital universitaire de Bruxelles (UZ Brussel). "Grâce à la plateforme Cloud, les améliorations des algorithmes basés sur l'IA sont instantanément mises à notre disposition, ce qui est essentiel au vu de l'évolution rapide de la pandémie."

"Nous sommes fiers de lancer une solution qui peut être intégrée en moins de 30 minutes et qui a un grand impact sur les patients. La collaboration est fondamentale, et nous sommes honorés de dédier nos ressources et notre expertise en IA à cette initiative globale contre le COVID-19", dit Dirk Smeets, Ph.D., VP en applications cliniques à icometrix.

À propos d'icolung

icolung est un logiciel cloud basé sur l'IA destiné à quantifier l'impact du COVID-19 chez les patients via une tomodensitométrie (TDM) du thorax sans injection de produit de contraste. icolung quantifie la charge totale et lobulaire des lésions, et produit en à peine 10 minutes un rapport concis doté d'images annotées directement envoyé vers le système PACS de l'hôpital. Le logiciel icolung s'intègre sans difficulté et en toute transparence dans votre système PACS et est actuellement offert gratuitement.

À propos d'icometrix

icometrix (Leuven, Belgium; Chicago, USA) est le leader mondial en solutions logicielles destinées à obtenir des données cliniquement significatives provenant d'IRM du cerveau et de TDM effectuées sur des patients atteints de troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques, les traumatismes crâniens, l'épilepsie, la démence, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. icobrain, un logiciel entièrement automatisé créé par icometrix, est approuvé par la FDA et possède le label CE. Celui-ci utilise l'intelligence artificielle afin de quantifier des structures cérébrales propres à chaque maladie chez les patients individuellement. Aujourd'hui, icometrix est actif à l'échelle internationale dans plus de 100 pratiques cliniques. De plus, icometrix travaille en collaboration avec des professionnels de la santé et compagnies pharmaceutiques sur l'évaluation d'essais cliniques de médicaments pour lutter contre les troubles neurologiques.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web icometrix.com.

Contact

Dirk Smeets - CTO

[email protected]

M: +32 495 80 16 46

Press kit

https://drive.google.com/drive/folders/1cCpv54Gj6ReF4wDd7suSctYRCwlPjWEK?usp=sharing

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1087853/icometrix_Logo.jpg

Related Links

http://icometrix.com



SOURCE icometrix