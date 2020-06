icometrix lanceert icompanion-platform voor mensen met multiple sclerose

LEUVEN, België, en CHICAGO, Illinois, 2 juni 2020 /PRNewswire/ -- icometrix, wereldleider in den analyse van hersenscans via artificiële intelligentie (AI), lanceert op World MS Day het icompanion-platform voor mensen met multiple sclerose (MS)! icompanion is een medische toepassing en is momenteel beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Om mensen met MS te ondersteunen, biedt icompanion een eenvoudige en veilige telefoon app om de symptomen, behandelingen en doktersbezoeken te volgen. Gebruikers kunnen er ook educatieve informatie vinden over de betekenis en de kwaliteit van hun hersenscans door hun MRI-scans op te laden naar het platform. Dankzij icompanion, en de aanwezige klinische gevalideerde testen ,kunnen mensen met MS opvolgen hoe het met hen gaat tussen de bezoeken aan de arts.

"Als neuroloog zie je een patiënt maar een paar keer per jaar, en we weten dat er tussendoor veel waardevolle informatie verloren gaat," zegt Dr. Helmut Butzkeuven, neuroloog aan de Monash University in Melbourne, en directeur van MSBase, de grootste wereldwijde MS database. "Om belangrijke beslissingen te nemen voor de patiënt, is het voor de arts belangrijk om een compleet beeld te hebben van hoe het met deze persoon gaat," vervolgt Dr. Butzkeuven. "Medische hulpmiddelen zoals icompanion kunnen enorm helpen bij het democratiseren van de zorg, want vandaag de dag hangt de zorg voor de patiënt af van waar je woont en wie er voor je zorgt," concludeert Dr. Butzkeuven.

"icompanion helpt me om mijn symptomen bij te houden. Ook al lijken ze onbeduidend, ze zijn cruciaal voor de communicatie met mijn arts en de voorbereiding van mijn bezoeken. Ik vind het geweldig dat door het gebruik van icompanion, mijn gegevens ook onderzoekers kunnen ondersteunen in hun strijd tegen multiple sclerose. Om deze strijd te winnen hebben we ieders hulp nodig, en samen zijn we sterker," deelt Roberto Paolella, die al 15 jaar met MS leeft.

"Het aanbieden van zorg op basis van bjectieve metingen is een cruciale stap naar een meer gepersonaliseerde en precieze geneeskunde voor mensen met neurologische aandoeningen", zegt Wim Van Hecke, CEO van icometrix. "Daarom hebben we icometrix opgericht en de CE-gelabelde en de FDA-cleared icobrain MR- en CT-hersenmetingen ontwikkeld, die de klinische standaard worden. Door middel van icompanion wordt de kloof tussen doktersbezoeken overbrugd met klinisch zinvolle en gevalideerde gegevens. De beschikbaarheid van de data voor de zorgverlener is daarbij van groot belang", aldus Wim Van Hecke.

icometrix is de wereldleider in softwareoplossingen voor het extraheren van klinisch zinvolle gegevens uit hersen-MR- en CT-scans voor patiënten met neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose, hersentrauma, epilepsie, dementie, Alzheimer, Parkinson, enz. De geautomatiseerde icobrain software van icometrix is FDA-cleared en CE-gelabeld en maakt gebruik van artificiële intelligentie om hersenstructuren te kwantificeren. Vandaag is icometrix internationaal actief in meer dan 100 klinische praktijken. Daarnaast werkt icometrix samen met zorgverleners en farmaceutische bedrijven aan de evaluatie van geneesmiddelenstudies voor neurologische aandoeningen.

