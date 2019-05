icometrix, leader dans l'intelligence artificielle pour l'imagerie cérébrale, lève un nouveau tour de financement de 18 millions de dollars

Sa technologie vient transformer les soins prodigués aux patients atteints de troubles et de lésions du cerveau

LOUVAIN, Belgique et GENÈVE et BOSTON, 14 mai 2019 /PRNewswire/ -- icometrix, expert mondial en solutions d'intelligence artificielle pour l'imagerie cérébrale, a pu lever 18 millions de dollars grâce à un partenariat mené par Forestay Capital avec le soutien d'Optum Ventures et Capricorn Venture Partners.

Développé par icometrix, le logiciel icobrain, qui est à la fois marqué CE et approuvé par la FDA, permet d'extraire des informations cliniquement significatives à partir d'IRM cérébraux et de CT de patients atteints de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer et la démence, ainsi que de lésions cérébrales traumatiques. Les solutions d'intelligence artificielle icobrain sont déjà employées dans plus de 100 hôpitaux et centres d'imagerie dans le monde, un nombre qui augmente rapidement. De plus, quatre parmi les cinq plus importantes sociétés pharmaceutiques utilisent icobrain pour mener leurs études cliniques.

« Avec icobrain, les images médicales peuvent être lues plus rapidement, plus uniformément et de manière plus personnalisée, en quantifiant le volume des structures et des anomalies cérébrales », explique Wim Van Hecke, PDG d'icometrix. « Une personne sur trois sera amenée à souffrir d'un trouble neurologique, souvent lié à une maladie chronique, ce qui génère une charge très lourde pour les patients, amis, familles et personnel soignant, et plus largement pour la société. Les scans cérébraux jouent un rôle central dans le diagnostic et le suivi des patients. Il en résulte un besoin très important d'évaluation objective, spécifique à chaque patient, des images d'IRM et de CT, par l'utilisation d'outils comme icobrain ».

« Forestay est ravi de s'associer à l'équipe d'icometrix et de contribuer à faire croître cette société. Cette technologie transforme notre manière de diagnostiquer, de suivre et de soigner les personnes atteintes de troubles neurologiques. Nous sommes conscients du potentiel immense de sa technologie pour améliorer le diagnostic de maladies neurodégénératives, en simplifiant un processus aujourd'hui complexe en le rendant plus rapide et plus efficace pour chaque patient. Notre propre investisseur, le groupe Waypoint Capital, possède une vaste expérience dans le secteur de la santé et détient également le groupe Affidea, le plus important réseau européen de centres d'imagerie. Ce dernier s'est associé à icometrix pour développer les protocoles de standardisation destinés au déploiement d'icobrain en Europe. Cette collaboration renforce encore davantage nos convictions quant au potentiel de valeur de cette société pour l'avenir », a déclaré Frederic Wohlwend, Managing Partner de Forestay Capital.

« Nous croyons fermement à la puissance des données pour aider à diagnostiquer, suivre et traiter les troubles neurologiques », a déclaré Heather Roxborough, associée auprès d'Optum Ventures. « En plaçant les solutions innovantes d'intelligence artificielle pour l'imagerie cérébrale d'icometrix entre les mains de cliniciens et de radiologues dans le monde entier, nous pouvons contribuer à améliorer la vie de millions de personnes atteintes de troubles cérébraux. »

