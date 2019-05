icometrix, wereldleider in AI toepassingen voor hersenscans, haalt 16 miljoen euro kapitaal op

De technologie van icometrix heeft een enorme impact op de zorg voor patiënten met hersenaandoeningen

LEUVEN, België en GENEVE en BOSTON, 14 mei 2019 /PRNewswire/ -- icometrix, spin-off van UAntwerpen, KU Leuven, UZA en UZ Leuven, is de wereldleider in artificiële intelligentie toepassingen voor het analyseren van hersenscans. Het heeft 16 miljoen euro kapitaal opgehaald, via een consortium geleid door Forestay Capital (Zwitserland), samen met Optum Ventures (USA) en Capricorn Venture Partners (België).

icometrix's icobrain software, die CE en FDA goedgekeurd is voor klinisch gebruik, detecteert en meet klinisch relevante informatie in hersen CT en MRI scans voor patiënten met neurologische aandoeningen, zoals multiple sclerosis, de ziekte van Alzheimer, dementie en traumatische hersenletsels. Deze icobrain AI toepassingen worden reeds gebruikt in meer dan 100 ziekenhuizen, en dit aantal stijgt enorm snel. Daarnaast worden de icometrix metingen op hersenscans gebruikt door 4 van de top 5 pharmaceutische bedrijven in hun klinbische studies.

"Met icobrain kunnen medische beelden sneller, meer consistent en meer gepersonalizeerd bekeken worden, doordat het volume van hersenstructuren en abnormaliteiten/letsels in de hersenen kwantitatief geanalyseerd worden," zegt Wim Van Hecke, CEO van icometrix. "Eén op drie van de mensen zal een hersenaandoening hebben. Aangezien dit vaak chronische ziektes zijn, heeft dit een enorme impact op de patiënten, vrienden, familie en de samenleving. Hersenscans zijn hierbij cruciaal voor de diagnose en opvolging van deze patiënten, waardoor er een enorme nood is om deze MRI en CT scans meer objectief te analyseren met icobrain."

"Forestay is enorm verheugd om samen te werken met het management van icometrix en hen te helpen in hun groeiende succes. Deze technologie is revolutionair voor de diagnose, opvolging en behandeling van mensen met hersenaandoeningen. We zien een immens potentieel voor deze technologie om detectie van neurologische aandoeningen te versnellen en verbeteren en op maat te maken van de individuele patiënt. Ons eigen investeerder, de Waypoint Capital groep, heeft heel veel ervaring in de gezondheidszorg en is ook eigenaar van Affidea, het grootste netwerk van beeldvormingscentra in Europa. Affidea heeft reeds een samenwerking met icometrix om de technologie over heel Europa tot bij de patiënten te brengen. Dit versterkt enkel het enorme potentieel dat we zien in icometrix," zegt Frederic Wohlwend, Managing Partner van Forestay Capital.

"Wij geloven enorm in het potentieel van data voor de diagnose, opvolging en behandeling van neurologische aandoeningen," zegt Heather Roxborough, Partner bij Optum Ventures. "Door radiologen en neurologen toegang te geven tot de unieke technologie van icometrix kunnen we de levens van miljoenen mensen verbeteren."

