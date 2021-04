Icons of Whisky séduit par Kavalan lors des WWA de 2021

C'est la troisième fois que la distillerie Kavalan est nommée attraction touristique de l'année (2021) par Icon. Le prix de cette année reconnaît l'innovation d'une distillerie vouée à raconter l'histoire du whisky Kavalan. En 2020, la distillerie a terminé son « Kavalan Garden Hall » en y ajoutant un superbe bar à cocktails, un nouveau laboratoire de whisky à faire soi-même et une salle de dégustation qui offre la gamme complète de whiskies Kavalan et des whiskies en fûts exclusifs à la distillerie. Le Garden Hall met en valeur l'environnement naturel de la distillerie et offre aux visiteurs un espace immersif où découvrir la marque Kavalan.

Le prix World Whisky Brand Ambassador 2021 décerné par Icons of Whisky récompense les compétences uniques de Kaitlyn Tsai dans la promotion du whisky Kavalan, ainsi que de la terre d'où il vient. Dans les classes de maître et les entrevues données par Kaitlyn, celle-ci explique avec éloquence comment la beauté naturelle du comté de Yilan permet de créer un whisky reconnu pour sa complexité, sa profondeur et sa douceur. À maintes reprises, Kaitlyn a partagé sa passion pour le whisky de Taïwan en peignant une image inoubliable d'un whisky remarquable.

Kavalan a également remporté certaines des médailles les plus prestigieuses à l'occasion des World Whiskies Awards (WWA) de 2021. Le prix « Best Taiwanese Single Cask Single Malt » a été décerné au Solist Oloroso Sherry de Kavalan, et le prix « Best Taiwan Single Malt » a été décerné à Podium de Kavalan, qui remporte ce prix pour la deuxième fois, après l'avoir remporté en 2016.

Voici la déclaration des juges au sujet du Solist Oloroso Sherry :

« L'effet d'une véritable bombe de xérès pour le nez avec l'intense influence de Pedro Ximénez. Notes d'abricot, de raisins Sultana et de cerises, avec une certaine influence boisée. Au palais, il a des accents floraux et fruités et un goût de xérès, avec des arômes de raisins secs, de pêches, de prunes, de chocolat noir et d'un élégant mélange d'épices ».

Et au sujet de Podium :

« Un nez très malté avec des arômes d'épices douces, de vanille, de caramel, de fruits séchés et d'un soupçon de tabac. L'effet malté reste sur le palais, où il se mélange à des notes de chêne classiques, de miel, de vanille, de noisettes grillées et d'une touche de fumée. La finale est piquante, légèrement poivrée et enfumée. Très propre, bien équilibré et complexe. »

À propos de la distillerie Kavalan

Établie dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Son whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, est produit à partir des eaux de fonte du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Autant d'éléments qui viennent se combiner pour créer la signature crémeuse de Kavalan. La distillerie, qui porte l'ancien nom du comté de Yilan, peut se reposer sur l'expertise de sa société mère, King Car Group, qui a près de 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons. Elle a remporté plus de 450 médailles d'or ou de récompenses encore plus éminentes dans le cadre des plus prestigieux concours de l'industrie. Consultez le site www.kavalanwhisky.com .

Contact pour les médias :

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000, poste 7164

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1486834/20210329_WWA_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1486835/20210329_WWA_1.jpg

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com



SOURCE Kavalan