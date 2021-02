ICP DAS - Biomedical Polymers annonce qu'elle va proposer à Taiwan du TPU médical de grande qualité

Selon l'étude de marché de MarketsandMarkets, la taille du marché des TPU devrait atteindre 3,5 milliards de dollars d'ici 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 %, ce qui indique que les industries automobile et médicale sont les moteurs du marché. Étant donné que l'utilisation de TPU médical devrait augmenter rapidement, ICP DAS - BMP a l'intention de fournir un TPU médical biostable et de haute qualité à ses clients du monde entier. Comme prévu, ICP DAS - BMP a reçu des demandes répétées de divers pays d'Europe, des États-Unis, de l'Ukraine et de l'Inde. En outre, l'un des fabricants de cathéters médicaux à Taïwan a adopté la série Alithane ALP pour le développement de nouveaux produits.

Le TPU médical proposé par ICP DAS - BMP peut être employé dans divers domaines tels que la cardiologie, l'urologie, l'orthodontie, le soin des plaies et de nombreuses autres applications. Il existe trois principaux types de TPU médicaux, à savoir les séries Alithane ALP, Durathane ALC et Arothane ARP. Chaque type de produit est disponible dans des spécifications transparentes, des spécifications radio-opaques B20 (contient 20 % de sulfate de baryum) et des spécifications radio-opaques B40 (contient 40 % de sulfate de baryum).

Types de produits

Série Alithane ALP : elle possède des spécifications de dureté complètes, une bonne résistance aux solvants, une stabilité biologique et une stabilité aux ultraviolets (UV).

Série Durathane ALC : elle possède des propriétés de qualité supérieure, telles que le non-jaunissement, une résistance élevée à la stabilité à l'oxydation, de bonnes propriétés mécaniques et une bonne biocompatibilité, etc. Elle offre également diverses propriétés de dureté, de couleur et de rayons X, elle est particulièrement adaptée aux implantations à long terme dans le corps.

Série Arothane ARP : elle s'étend de 70A à 85D, ce qui la dote de meilleures propriétés mécaniques que la série Durathane ALC.

À propos d'ICP DAS - Biomedical Polymers

ICP DAS - BMP a été officiellement créée en juin 2018, et notre usine est une usine de production prévue selon la norme ISO13485, où se trouvent des entrepôts de matières premières, des lignes de production de TPU, des installations de contrôle de qualité et des entrepôts de produits finis.

Outre le site de production, cette usine comprend également des laboratoires de R&D pour la polymérisation et le traitement des TPU, ainsi que des analyses physiques et chimiques. Tous les TPU médicaux fournis par ICP DAS – BMP répondent aux exigences de la classification USP de classe VI, et certains tests ISO10993 ont été effectués, tels que l'élution MEM (ISO 10993-5) et les essais d'irritation et de sensibilisation cutanées (ISO 10993-10). Collectivement, ICP DAS - BMP peut réduire efficacement les problèmes de biocompatibilité de vos dispositifs médicaux. Pour en savoir plus, consultez le site : https://bmp.icpdas.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1435527/icpdas_bmp_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1435528/DSC_6503.jpg

Related Links

https://bmp.icpdas.com/



SOURCE ICP DAS