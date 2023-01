ICP DAS convierte los datos en información y ayuda a las empresas a emprender el camino de ESG

HSINCHU, 16 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- En los últimos años, los objetivos empresariales de las compañías de todo el mundo han ido más allá de la obtención de beneficios. Incorporar el pensamiento ESG (Medioambiente, Social, y Gobernanza) a los objetivos empresariales y alcanzar el cero neto ha adquirido una importancia significativa. Así, la adopción de ESG se dispara. ICP DAS, una empresa con una larga trayectoria, ha estado aquí para apoyar a las empresas a embarcarse en el viaje ESG y cero neto. Además, hemos obtenido resultados tangibles en materia de eficiencia energética, aumentando la capacidad de producción de una planta en un 28 % anual.

En el ámbito de ESG y la sostenibilidad, los datos son la respuesta para las empresas. ICP DAS, un proveedor de tecnología de automatización industrial con amplia experiencia, ayuda a las empresas en la medición, transmisión y visualización de datos, detectando ideas para el mantenimiento preventivo y el diagnóstico predictivo. Con una línea holística de productos y servicios, que incluye controladores IIoT, sensores, software, módulos y unidades de E/S remotas, dispositivos de comunicación industrial, medidores de potencia y accesorios, servicios de convergencia IT/OT y soluciones a medida, ICP DAS define el enfoque ESG del cliente para ahorrar energía y descarbonizar.

ICP DAS ayuda a las fábricas con proyectos ESG, y nuestra cartera abarca empresas locales e internacionales de todos los sectores. Dado que la producción de electricidad representa alrededor del 70 % del total de gases de efecto invernadero, lograr la medición y la eficiencia energética es vital para las empresas que adoptan los principios ESG.

ICP DAS apoyó en su día a un cliente en la digitalización de una planta de aceite de palma en Tailandia. Nuestro equipo de expertos sugiere emplear contadores de energía inteligentes trifásicos (PM-3133-360P) para obtener datos de consumo de energía fiables y precisos de los motores de los expulsores de aceite. A continuación, los datos se transmiten al concentrador de medidores de potencia IIoT (PMC-5231) a través de Modbus RTU, se almacenan y se calculan lógicamente antes de enviarse al sistema SCADA a través del protocolo Modbus TCP.

Una característica única del PMC-5231 de ICP DAS permite generar informes de consumo de energía automáticamente. El personal puede evaluar y encontrar problemas subyacentes basándose en informes diarios, semanales y mensuales para el mantenimiento preventivo y la mejora de OEE. Al digitalizar los datos energéticos en tiempo real, se hace posible alcanzar la eficiencia energética. Aumentamos la capacidad de producción de la planta en un 28 % anual, un resultado notable y tangible.

Un potente software IoT es esencial para elevar el rendimiento de ESG. IoTstar de ICP DAS permite crear un sistema de IoT en la nube y la conectividad de nuestros controladores WISE/PMC/PMD. El software ofrece cinco servicios básicos: acceso y mantenimiento remotos, recopilación y almacenamiento de datos de sensores, panel de control, informes y servicios de bot.

En una ocasión, ICP DAS ayudó a un importante distribuidor y proveedor de tecnología de la India a visualizar los datos de 250 sistemas de suministro de agua. Anteriormente, el personal tenía que registrar manualmente in situ los datos de los sensores recogidos por PLC muy dispersos, lo que resultaba laborioso. Por lo tanto, el cliente decidió instalar nuestro IIoT Edge Controller WISE-5231M-4GE en todos los sitios de una ciudad para transmitir los datos al IoTstar a través de 4G para la supervisión en tiempo real en el centro de control. Dado que ya no son necesarios los frecuentes exámenes in situ, se ahorran costes de mano de obra y se reduce la huella de carbono de la empresa derivada del transporte.

En ICP DAS proponemos soluciones optimizadas y las ponemos en práctica. Nuestros robustos y fiables productos de automatización industrial y nuestros 30 años de conocimiento del sector permiten a los clientes abordar los problemas y estar un paso más cerca de alcanzar el cero neto. Contribuimos a preservar un planeta habitable junto con las empresas.

Acerca de ICP DAS

ICP DAS, fundada en 1993, se centra en la innovación y la mejora de las tecnologías de automatización industrial. 30 años de experiencia en el mercado industrial mundial permiten a la empresa ocupar posiciones de liderazgo entre los proveedores de soluciones para la Industria 4.0 y el Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

