ICP DAS transforma dados em insights e apoia empresas para embarcarem na jornada ESG

HSINCHU, 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Nos últimos anos, os objetivos de negócios das empresas mundiais foram além da obtenção de lucros. Incorporar o pensamento ESG (Ambiental, Social e Governança) aos objetivos de negócios e atingir o Net Zero ganhou importância significativa. Assim, a adoção do ESG aumenta. A ICP DAS, uma empresa há muito estabelecida, está aqui para apoiar as empresas a embarcarem na jornada ESG e Net Zero. Além disso, obtivemos resultados tangíveis de eficiência energética, aumentando a capacidade de produção de uma fábrica em 28% por ano.

ICP DAS transforma dados em insights e ajuda empresas a embarcarem na jornada de ESG

No âmbito do ESG e da sustentabilidade, os dados retêm a resposta para as empresas. A ICP DAS, fornecedora de tecnologia de automação industrial com ampla experiência, apoia empresas na medição, transmissão e visualização de dados, detectando insights para manutenção preventiva e diagnóstico preditivo. Com uma linha de produtos e serviços holísticos, incluindo controladores IIoT, sensores, software, módulos e unidades de entrada/saída remotos, dispositivos de comunicação industrial, medidores e acessórios de potência, serviços de convergência de IT/OT e soluções personalizadas, a ICP DAS define a abordagem ESG do cliente para economizar energia e descarbonizar.

A ICP DAS auxilia fábricas com projetos ESG, e nosso portfólio abrange empresas locais e internacionais em todos os setores. Como a produção de eletricidade representa cerca de 70% do total de gases de efeito estufa, alcançar a medição e eficiência energética é vital para as empresas adotarem os princípios do ESG.

A ICP DAS certa vez apoiou um cliente na digitalização de uma usina de óleo de palma na Tailândia. Nossa equipe de especialistas sugere o uso de medidores de energia inteligentes trifásicos (PM-3133-360P) para obter dados confiáveis e precisos de consumo de energia dos motores expulsores de óleo. Os dados são então transmitidos para o concentrador do medidor de energia IIoT (PMC-5231) através do Modbus RTU, armazenados e calculados logicamente antes de serem enviados para o sistema SCADA através do protocolo Modbus TCP.

Um recurso exclusivo do PMC-5231 da ICP DAS permite que relatórios de consumo de energia sejam gerados automaticamente. Os funcionários podem avaliar e encontrar problemas subjacentes com base em relatórios diários, semanais e mensais para manutenção preventiva e melhoria do OEE. Embora os dados de energia em tempo real sejam digitais, alcançar a eficiência energética se torna possível. Aumentamos a capacidade de produção da usina em 28% anualmente, um resultado perceptível e tangível.

O poderoso software de IoT é essencial para elevar o desempenho do ESG. O IoTstar da ICP DAS permite a construção de um sistema de nuvem IoT e a conectividade de nossos controladores WISE/PMC/PMD. O software oferece cinco serviços principais - acesso e manutenção remotos, coleta e armazenamento de dados de sensor, painel, relatório e serviços de robô.

Certa vez, a ICP DAS ajudou um distribuidor e fornecedor líder de tecnologia na Índia com visualização de dados para 250 sistemas de abastecimento de água. Anteriormente, a equipe tinha que registrar manualmente os dados dos sensores coletados por PLCs amplamente dispersos no local, o que era trabalhoso. Portanto, o cliente decidiu instalar nosso IIoT Edge Controller WISE-5231M-4GE em todas as unidades de uma cidade para transmitir os dados para o IoTstar via 4G para monitoramento em tempo real no centro de controle. Como os exames frequentes no local não são mais necessários, isso economiza custos de mão de obra e reduz a pegada de carbono da empresa decorrente do transporte.

Na ICP DAS, propomos soluções otimizadas e as colocamos em ação. Nossos produtos de automação industrial robustos e confiáveis e conhecimento de domínio de 30 anos permitem que os clientes resolvam problemas e estejam um passo mais perto de alcançar o Net Zero. Temos um papel importante na preservação de um planeta habitável juntamente com as empresas.

Sobre a ICP DAS

A ICP DAS, fundada em 1993, concentra-se na inovação e melhoria das tecnologias de automação industrial. A experiência de 30 anos no mercado industrial global permite à empresa ocupar posições de liderança entre os provedores de soluções para Indústria 4.0 e Internet Industrial das Coisas (em inglês: Industrial Internet of Things, IIoT).

