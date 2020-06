ID distribution/Vaziva lance une nouvelle génération de produits structurés 2.0 dans le secteur immobilier.

PARIS, 18 juin 2020 /PRNewswire/ -- ID distribution, la société française de services pour les comités sociaux économiques et départements RH, est heureuse d'annoncer un accord avec le Groupe JRI, une société aguerrie dans le domaine de l'immobilier à Paris, pour l'émission de security tokens et d'une obligation cotée à Francfort ISIN DE000A28S117 (WKN A28S11) afin de financer l'acquisition d'immeubles au centre-ville de Paris au profit notamment des salariés en compte chez ID distribution. Le montant total, 70 millions d'euros, sera affecté à l'acquisition de cinq bâtiments dans le but de démembrer d'une part les propriétés et proposer l'achat d'usufruits aux primo accédants et d'autre part maintenir les activités traditionnelles des marchands de biens pour des bâtiments spécifiques de haut niveau.

Ces bâtiments de cinq niveaux sont situés dans des endroits recherchés de la capitale, comme la rue du Faubourg Saint Honoré, la rue du Sabot à Saint Germain des Prés et la rue d'Assas dans le quartier latin. Des quartiers sur une tendance haussière depuis 30 ans maintenant. Jean Raoul Ismael, un vétéran avec plus d'un milliard d'euros d'investissement et 60 000 mètres carrés acquis ou créés au cours de la dernière décennie, déclare : "Je suis animé par la responsabilité d'aider les acquéreurs à réaliser les transactions les plus importantes de leur vie, avec la crise nous visons à trouver des moyens de financement innovants avec la blockchain et des tokens permettant à chacun d'investir dans l'actif le plus sécurisé du monde".

Les security tokens, par opposition aux instruments de dette, sont là pour renforcer les fonds propres de l'entreprise et simultanément s'assurer qu'un rendement attractif de 6,5 % réponde aux exigences des investisseurs. ID distribution SAS, une entreprise au service de 100 000 salariés pour effectuer des dotations sociales en France à travers des outils de paiement modernes, émet également via la plateforme wezee.io, des security tokens à livrer aux clients enregistrés dans sa blockchain privée. L'environnement fintech de ID distribution permet aux investisseurs d'obtenir un portefeuille électronique et des outils de paiement. Patrick Berthe, CEO de ID distribution et de la plateforme de tokens, a déclaré : "Mon expérience tout au long de ma vie dans l'entreprise m'a permis d'acquérir la compétence nécessaire pour connaître instinctivement les besoins de mes clients. Une fois que cela est clair, je fais tout ce qu'il faut pour dépasser leurs attentes dans un écosystème financier moderne. Aujourd'hui, nous servons les dotations des employés avec de la monnaie électronique et demain nous proposerons des logements de qualité".

À propos de JRI Groupe

Jean-Raoul ISMAEL, par l'intermédiaire du groupe JRI, a développé des projets immobiliers de premier ordre pour une clientèle haut de gamme. Depuis plus de 40 ans, JRI a constitué un groupe multidisciplinaire de services immobiliers dédié à une clientèle exigeante en lui fournissant des services en tant que marchand de biens, promoteur, administrateur de biens, syndic de copropriété et gestionnaire de projets combinant ces statuts. De 1976 à 1995, JRI a créé et développé un groupe spécialisé dans la conception et la vente de produits immobiliers exonérés d'impôts (locations meublées professionnelles), ainsi que de résidences hôtelières à Paris. Plus de 60 000 M² de transactions ont été échangées au sein de ce groupe.

De 1995 à ce jour, Jean-Raoul ISMAEL s'est consacré à des fonctions de gestion d'actifs pour le compte d'investisseurs privés. Associé à son Family Office, d'importantes opérations ont été réalisées, notamment la réhabilitation de plus de 35.000 M² d'immobilier et d'hôtellerie, principalement en région parisienne et pays de la Loire.

À propos de ID distribution

Patrick Berthe a développé depuis 2015 une "fintech sociale" au service des entreprises et de leur DRH ou des organismes sociaux pour des dotations sur des outils de paiement innovants : à travers la marque Vaziva, ce sont aujourd'hui 100 000 salariés qui bénéficient de ces solutions. La société a également déployé l'activité dans le domaine des crypto-actifs pour des entreprises attrayantes ayant des interactions avec des modèles commerciaux sociaux et éthiques dans les secteurs du logement, de la haute technologie, des logiciels ou de l'intelligence artificielle.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1191779/Vaziva_Logo.jpg

Contact:

Christophe Kourdouly

CFO at ID distribution

[email protected]

Related Links

https://www.vazivagroup.com



SOURCE ID Distribution/Vaziva