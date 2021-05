ID Quantique stellt seine 4. Generation der Quantum Key Distribution (QKD) vor: den Cerberis XG, die ultimative quantensichere Sicherheit

ID Quantique (IDQ), der weltweit führende Anbieter von quantensicheren Sicherheitslösungen, hat heute den Cerberis XG vorgestellt. Dies ist der erste Teil einer Baureihe, die darauf abzielt, Regierungen und Unternehmen ein Höchstmaß an Vertrauen für zukunftssicheren Datenschutz zu bieten - ein für alle Mal.

GENF, 24. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Die Sicherheit aktueller Verschlüsselungsmethoden, insbesondere der auf asymmetrischer Kryptographie basierenden Schlüsselaustauschmechanismen, ist heute ein wichtiges Anliegen, insbesondere für Regierungen und Unternehmen, die Daten für fünf bis zehn Jahre oder länger schützen müssen. Mögliche Hintertüren in aktuellen Systemen in Kombination mit massiver Rechenleistung setzen bereits hochwertige sensible Daten dem Risiko aus, von böswilligen Akteuren entschlüsselt zu werden. Außerdem steht die Ankunft von Quantencomputern unmittelbar bevor und wird den asymmetrischen Schlüsselaustausch unsicher machen: verschlüsselte Daten können jetzt gespeichert und später leicht entschlüsselt werden.