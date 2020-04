IDB Invest augmente sa réponse à la COVID-19, qui passe de 5 à 7 milliards de dollars, alors que la crise s'aggrave

Compte tenu de l'aggravation de la crise, le conseil d'administration d'IDB Invest a accru sa capacité de prêt pour soutenir ses clients actuels et futurs qui rencontrent des problèmes financiers ou opérationnels à court terme en raison de la pandémie et du ralentissement économique. L'objectif est de financer des interventions qui atténuent les contraintes sanitaires, préservent les emplois, rétablissent les chaînes d'approvisionnement et maintiennent les sources de revenus, en particulier pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME).

Le soutien à long terme d'IDB Invest prendra la forme de lignes de liquidité et de fonds de roulement accordées aux entreprises de secteurs tels que le tourisme, l'agro-industrie, la fabrication et la technologie ; le financement d'ordre bancaire, non bancaire, commercial et de chaîne d'approvisionnement axé sur les MPME sous-jacentes ; et les projets d'infrastructure qui engendrent des effets durables sur le développement. IDB Invest est particulièrement ambitieuse dans les pays des Caraïbes et d'Amérique centrale, qui seront probablement les plus durement touchés par la crise.

Alors que les liquidités diminuent, phénomène exacerbé par la fuite des capitaux des marchés émergents, la demande de soutien au financement du commerce des MPME importatrices et exportatrices de la région est appelée à augmenter. En mars 2020, son programme de facilitation du financement du commerce a vu la demande augmenter de 245 % par rapport à l'année précédente en termes de volume. Pour aider les clients et les MPME sous-jacentes qui bénéficient souvent du financement du commerce en période de chocs de crédit, IDB Invest augmentera son programme de garantie et de prêt de 1,5 milliard de dollars pour atteindre un total de 3 milliards de dollars.

Pour gérer la demande élevée de financement, IDB Invest priorise les clients en fonction de la robustesse de leur profil de crédit ; de leur durabilité environnementale, sociale et financière ; de leur contribution aux ODD des Nations Unies et de l'effet de démonstration dans les économies locales.

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre d'IDB Group, est une banque multilatérale de développement qui s'attache à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par le biais du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables afin de générer des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental de la région. Avec un portefeuille de 12,1 milliards de dollars en gestion d'actifs et 333 clients dans 24 pays, IDB Invest propose des solutions financières innovantes et des services de conseil qui répondent aux besoins de ses clients.

CONTACT : Ana Lucia Escudero, 202-623-1919, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1161238/IDB_Invest_has_increased_its_lending_capacity.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753408/IDB_Invest_Logo.jpg

Related Links

http://www.idbinvest.org



SOURCE IDB Invest