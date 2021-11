IDB Invest émet la première obligation bleue en Amérique latine et aux Caraïbes

Le produit de cette opération soutiendra des projets qui contribuent à l'objectif de développement durable n° 6 des Nations unies, à savoir l'extension de l'eau potable et de l'assainissement aux populations de la région. L'obligation inaugurale jette les bases de futures obligations bleues qui financeront des projets dans d'autres secteurs, tels que les ports à faible émission de carbone et résilients, l'économie circulaire et le tourisme durable.

« L'accélération de l'économie bleue sera un moteur essentiel de la transition vers un avenir inclusif, à faible émission de carbone et résilient », a déclaré Mauricio Claver-Carone, président d'IDB. « Avec cette première obligation bleue, IDB Group promeut une approche novatrice du financement de l'action climatique et attire de nouveaux investisseurs en Amérique latine et dans les Caraïbes. »

Les obligations bleues présentent un intérêt particulier pour l'Amérique latine, dont 25 % de la population vit sur le littoral. Les Caraïbes, qui comptent 23 petits pays insulaires entourés de côtes, sont plus sensibles aux effets du changement climatique.

« Les obligations bleues apparaissent comme une solution financière innovante pour mobiliser des capitaux et créer des opportunités commerciales durables dans la conservation des océans et de l'eau douce », a déclaré James P. Scriven, PDG de IDB Invest. « Il s'agit d'une triple victoire pour les personnes, la nature et l'économie. »

Il s'agit de la sixième obligation émise en vertu du cadre d'endettement durable de IDB Invest lancé cette année. À ce jour, IDB Invest a émis 1,6 milliard de dollars en vertu de ce cadre, dont une obligation de référence en matière de durabilité, deux obligations sociales, deux obligations vertes et sa première obligation bleue.

Résumé de la transaction

Émetteur : Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) Note de l'émetteur : Aa1 / AA+ / AAA (Moody's / S&P / Fitch) Format : Reg S Montant : 50,0 millions de dollars australiens Date du règlement : 4 novembre 2021 Coupon : 2,2 % Date d'échéance : 4 novembre 2031 Prix d'émission : 99,488 % Cotation : Non coté Systèmes de compensation : Austraclear Gestionnaire principal : TD Securities ISIN AU3CB0284263

À propos d'IDB Invest

IDB Invest est l'institution du secteur privé du Inter-American Development Bank (IDB) Group, notée Aa1/AA+/AAA, et engagée à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par le biais du secteur privé. https://idbinvest.org/en/investors

Contact pour les médias :

Ana Lucia Escudero

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1677971/COP26___IDB_Invest.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg

Related Links

https://idbinvest.org/en



SOURCE IDB Invest