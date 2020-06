IDB Invest en IFC co-lead de financiering ter waarde van $ 1,1 miljard aan LD Celulose om de groei en het concurrentievermogen van de Braziliaanse pulpindustrie te versterken

De centrale zal een van de meest productieve en energiezuinige centrales ter wereld zijn en zal het openbare net voorzien van duurzame energie van de 40 procent aan overtollige bio-elektriciteit die ter plaatse wordt gegenereerd. DWP is de belangrijkste grondstof die gebruikt wordt om op hout gebaseerde textielvezels te produceren, een biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijker vezelalternatief.

Het leningspakket van $ 1,1 miljard omvat: (1) een financieringspakket van $ 500 miljoen geregeld door IDB Invest (een lening van $ 200 miljoen van IDB Invest, een lening van $ 50 miljoen via het beheerde China Co-Financing Fund van IDB Invest, en een lening van $ 250 miljoen die door internationale commerciële banken wordt verstrekt); (2) een financiering van $ 500 miljoen geregeld door IFC (een lening van $ 200 miljoen van IFC; een lening van $ 50 miljoen via het medefinancieringsprogramma van IFC; en een lening van $ 250 miljoen die door internationale commerciële banken wordt verstrekt); en (3) een lening van $ 147 miljoen van financiële instellingen gesteund door het Finse exportkredietbureau Finnvera.

Deelnemende banken zijn Banco Santander, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft (Filiale Luxemburg), Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, KfW IPEX-Bank GmbH, en Raiffeisen Bank International AG.

IDB Invest, lid van de IDB (IDB) Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank toegewijd aan het promoten van de economische ontwikkeling van haar lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied door middel van de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portfolio van $ 12,1 miljard aan vermogen en 333 klanten in 24 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die tegemoetkomen aan de behoeften van haar klanten in verschillende sectoren.

