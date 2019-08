IDB Invest et Banistmo annoncent l'émission du premier titre obligataire d'Amérique latine destiné aux femmes

Cette émission fait du Panama le premier pays d'Amérique latine à disposer d'un titre obligataire social qui vise exclusivement à élargir l'accès au financement des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes. Ces ressources favoriseront l'esprit d'entreprise et l'autonomisation économique des femmes dans ce pays.

Vigeo Eiris a émis un avis externe (second party opinion) quant au titre obligataire et l'a jugé conforme aux normes internationales relatives aux titres obligataires sociaux, telles qu'énoncées dans The Social Bond Principles (Les principes des titres obligataires sociaux) de l'International Capital Market Association (ICMA).

Le titre obligataire peut potentiellement contribuer à la réalisation des quatre objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies : Égalité entre les sexes (ODD 5), Travail décent et croissance économique (ODD 8), Industrie, innovation et infrastructure (ODD 9) et Inégalités réduites (ODD 10).

En 2018, Banitsmo a lancé Impulsa et a proposé à plus d'un millier de femmes des formations en gestion des finances personnelles et professionnelles. Impulsa s'inscrit dans le cadre du programme Women entrepreneurship Banking (Services bancaires axés sur l'entreprenariat des femmes – weB), créé par IDB Invest et IDB Lab en 2012 pour aider les banques à mieux répondre aux besoins du marché féminin. weB a approuvé plus de 800 millions de dollars de prêts et 5 millions de dollars en assistance technique auprès de 20 banques de 12 pays.

À propos de IDB Invest

IDB Invest, membre du Groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID), est une banque multilatérale de développement engagée dans le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par l'entremise du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises durables afin qu'elles puissent obtenir des résultats financiers et maximiser l'essor économique, social et environnemental de la région. Avec un portefeuille de 12,4 milliards de dollars de biens administrés et 342 clients répartis dans 24 pays, IDB Invest offre des solutions financières novatrices et des services-conseils qui répondent aux besoins de ses clients dans plusieurs secteurs.

À propos du Grupo Bancolombia y Banistmo

Banistmo fait partie du Groupe Bancolombia, une institution financière présente en Colombie et en Amérique centrale qui offre des produits et services financiers à plus de 14 millions de clients actifs. Banistmo est la deuxième institution financière la plus importante au Panama par le volume des dépôts et des prêts. Elle a un effectif de 2 200 employés, dont 65 pour cent sont des femmes. Elle est membre du National Council for Entrepreneurship piloté par la Micro, Small and Medium Enterprises Authority (AMPYME).

