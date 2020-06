IDB Invest et IFC dirigent conjointement un financement de 1,1 milliard $ pour LD Celulose afin de promouvoir la croissance de l'industrie brésilienne de la pâte de bois et renforcer sa compétitivité

Le financement dirigé conjointement par IDB Invest et IFC va soutenir le programme d'investissements de LD Celulose en 2020-2022 consistant à construire un broyeur pour pâte de bois dissolvante (DWP, 'dissolving wood pulp') et l'installation d'une usine de production combinée de 144 mégawatts. LD Celulose par ailleurs plantera et gérera de manière durable approximativement 70 000 hectares de plantations d'eucalyptus.

Cette usine sera l'une des plus productives et des plus écoénergétiques du monde et elle alimentera le réseau public en énergie renouvelable à partir de 40 pour cent de la bioélectricité produite en excès sur le site. La DWP est la matière première principale servant à produire des fibres textiles à base de bois constituant une alternative de fibres qui sont biodégradables et plus respectueuses de l'environnement.

L'enveloppe de prêt de 1,1 milliard $ comprend : (1) une enveloppe de financement de 500 millions $ organisé par IDB Invest (un prêt de 200 millions $ par IDB Invest, un prêt de 50 millions $ par l'intermédiaire d'un fonds de cofinancement de la Chine géré par IDB Invest et un prêt consortial de 250 millions $ par des banques commerciales internationales) ; (2) un financement de 500 millions $ organisé par IFC (un prêt de 200 millions $ par IFC, un prêt de 50 millions $ par l'intermédiaire du programme de prêts conjoints de l'IFC et un prêt consortial de 250 millions $ par des banques commerciales internationales) ; et (3) un prêt de 147 millions $ par des institutions financières soutenues par l'agence finlandaise de crédit à l'exportation Finnvera.

Les banques participantes sont Banco Santander, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft (filiale du Luxembourg), Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, KfW IPEX-Bank GmbH et Raiffeisen Bank International AG.

IDB Invest, membre d'IDB Group, est une banque de développement multilatéral se consacrant à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et aux Caraïbes grâce au secteur privé. IDB Invest finance des sociétés et des projets durables afin d'atteindre des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 12,1 milliards $ en gestion de biens et 333 clients dans 24 pays, IDB Invest propose des solutions financières novatrices et des services de conseil répondant aux besoins de sa clientèle dans divers secteurs d'activité.

