IDB Invest lance sa plus grande émission d'obligations de référence en USD afin de renforcer l'assistance à la réponse au COVID-19

L'obligation de deux années donne droit à un coupon annuel de 0,75 % et arrive à échéance le 4 mai 2022. BMO, Citigroup, HSBC et JP Morgan sont intervenus de façon conjointe en tant que teneurs de livres sur cette transaction. Les investisseurs rassemblent essentiellement des banques centrales, ainsi que des institutions financières, des gestionnaires de biens et des compagnies d'assurances.

Plus de 30 investisseurs autour du monde ont contribué au succès de l'émission avec des ordres totalisant plus de 1,1 milliard $. Cette transaction représente la plus importante émission publique d'obligations par IDB Invest et sa sixième émission sur le marché des euro-obligations.

Le haut niveau de demande a réaffirmé l'intérêt des investisseurs dans la mission de développement durable d'IDB Invest, son solide profil de crédit et l'appui du secteur privé pour l'atténuation des effets du coronavirus.

Cette émission d'obligations contribuera à financer la réponse d'entreprise d'IDB Invest à la pandémie épidémique du coronavirus et elle fait suite à son annonce en mars de consacrer jusqu'à 5 milliards $ aux sociétés d'Amérique latine et des Caraïbes frappées par la pandémie.

Répartition des investisseurs

Par géographie Par type d'investisseur Europe 47 % Banques centrales / Institutions officielles 56 % Amériques 35 % Banques 26 % Moyen-Orient et Afrique 18 % Gestionnaires de biens et compagnies d'assurances 17 %

Résumé des conditions de l'obligation

Émetteur : Inter-American Investment Corporation, connue également comme IDB Invest (symbole téléscripteur IDBINV) Notation d'émetteur : Aa1 / AA / AAA (Moody's / S&P / Fitch) Format : Enregistré Reg. S Montant : 1 milliard USD Date de règlement : 4 mai 2020 Coupon : 0,75 % annuel, 30/360 Date d'échéance : 4 mai 2022 Prix d'émission : 99,997 % Cote : Bourse de Londres Mécanismes de compensation : Euroclear et Clearstream Chefs de file conjoints : BMO, Citigroup, HSBC et JPMorgan

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre d'IDB Group, est une banque de développement multilatéral se consacrant à promouvoir le développement économique de ses pays-membres en Amérique latine et aux Caraïbes grâce au secteur privé. IDB Invest finance des sociétés et des projets durables afin d'atteindre des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 12,1 milliards $ en gestion de biens et 333 clients dans 24 pays, IDB Invest propose des solutions financières novatrices et des services de conseil répondant aux besoins de sa clientèle dans divers secteurs d'activité.

