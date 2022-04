IDB Invest lanceert debuut van $ 1 miljard voor wereldwijde benchmark voor duurzaamheidsobligaties

De driejarige obligatie betaalt een jaarlijkse coupon van 2,625% en is geprijsd op mid-swaps plus 32 basispunten, 3 basispunten minder dan de initiële prijsgedachten (IPT), wat overeenkomt met 20,4 basispunten boven de 3-jarige Amerikaanse staatsobligatie. Bank of Montreal, Citigroup, Daiwa, Deutsche Bank en Goldman Sachs traden op als 'joint bookrunners'.