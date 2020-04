IDB Invest lanceert haar grootste in US dollar luidende benchmarkobligatie voor versterking van de reactie op COVID-19

Meer dan 30 investeerders wereldwijd namen deel aan de succesvolle emissie met meer dan $ 1,1 miljard aan orders. Deze transactie is IDB Invest's grootste openbare obligatie-uitgifte en haar zesde op de euro-obligatiemarkt.

De hoge vraag naar de obligaties herbevestigde de interesse van investeerders in IDB Invest's missie van duurzame ontwikkeling, haar sterke kredietprofiel en steun voor verlichting van de gevolgen van het coronavirus in de private sector.

Deze obligatie-emissie zal bijdragen aan de financiering van IDB Invest's zakelijke reactie op de corona-pandemie en volgt op haar bekendmaking in maart om tot $ 5 miljard te dirigeren naar bedrijven in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied die zijn getroffen door de pandemie.

Investeerdersverdeling

Naar Geografie Naar Type Investeerder Europa 47%% Centrale Banken/Officiële Instanties 56% Amerika's 35% Banken 26% Midden Oosten & Afrika 18% Activabeheerders & Verzekeraars 17%

Samenvatting obligatievoorwaarden

Obligatie-emittent: Inter-American Investment Corporation, ook bekend als

IDB Invest (Ticker IDBINV) Beoordeling emittent: Aa1 / AA / AAA (Moody's / S&P / Fitch) Format: Reg S geregistreerd Aantal: $ 1 miljard Betalingsdatum 4 mei 2020 Rentevoet: 0,75% op jaarbasis, 30/360 Einde looptijd: 4 mei 2022 Emissieprijs: 99,997% Notering: London Stock Exchange Clearingsystemen: Euroclear en Clearstream Joint lead managers: BMO, Citigroup, HSBC en JPMorgan

About IDB Invest

IDB Invest, lid van de IDB Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die is toegewijd aan bevordering van de economische ontwikkeling van haar aangesloten landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de private sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten voor het behalen van financiële resultaten en het maximaliseren van economische, sociale en milieutechnische ontwikkeling in de regio. Met een portfolio van $ 12,1 miljard aan activabeheer en 333 cliënten in 24 landen, levert IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voorzien in de behoeften van haar klanten in uiteenlopende sectoren.

