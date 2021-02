IDB Invest lanceert inaugurele benchmark-obligatie van $ 1 miljard voor projecten in duurzaamheid

IDB Invest, de particuliere instelling van de IDB Group met een rating van Aa1/AA/AAA, haalde $ 1 miljard aan financiering op via een 5-jarige benchmark met vaste rente ter ondersteuning van zijn strategie om de groei in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied nieuw leven in te blazen. Dit was de inaugurele benchmark van IDB Invest die werd uitgegeven onder zijn onlangs vrijgegeven Sustainable Debt Framework, het eerste ICMA-georiënteerde Sustainability Debt Framework van een hoogwaardige multilaterale ontwikkelingsbank.

De vijfjarige obligatie betaalt een jaarlijkse coupon van 0,625% en is geprijsd op mid-swaps plus 13 basispunten, wat overeenkomt met 25 basispunten boven de 5-jarige Amerikaanse staatsobligatie. Credit Agricole CIB was de enige duurzaamheidsadviseur en BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB en Goldman Sachs traden op als joint bookrunners voor de deal.

De transactie ondervond een sterke vraag met 45 deelnemende investeerders wereldwijd en orders van in totaal meer dan 1,46 miljard, het grootste orderboek voor een IDB Invest-obligatie tot nu toe. De grote vraag weerspiegelt de interesse van investeerders in de missie van IDB Invest voor duurzame ontwikkeling, het sterke kredietprofiel en het kader voor duurzame schulden.

Centrale banken en officiële instellingen namen het leeuwendeel van de toewijzingen voor hun rekening met 74%, gevolgd door fondsmanagers (12%), bank/private banken (9%), overige rekeningen (3%) en rekeningen van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (2%). De beleggers waren geografisch zeer goed verspreid: EMEA vertegenwoordigde 56% van de vraag, Amerika 24% en Azië 20%.

De netto-opbrengst van de Sustainable Debt Bond uitgegeven onder het Sustainable Debt Framework zal worden gebruikt om in aanmerking komende groene en sociale projecten te financieren zoals gedefinieerd in het Sustainable Debt Framework van de uitgevende instelling.

IDB Invest , een lid van de IDB Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van zijn lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portefeuille van $ 13,1 miljard aan vermogensbeheer en 385 klanten in 25 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van zijn klanten in verschillende bedrijfstakken.

