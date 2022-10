IDB Invest publiceert eerste rapport over de toewijzing en de impact van duurzame obligaties

WASHINGTON, 5 oktober 2022 /PRNewswire/ -- IDB Invest heeft haar financieringsprogramma van $ 1,6 miljard voor 2021 volledig afgerond met duurzame obligaties in het kader van haar Sustainable Debt Framework, zo is te lezen in haar eerste rapport over de toewijzing en impact van duurzame obligaties .

In 2021, 100% of IDB Invest’s bond issuances were sustainable, social or green. This inaugural report integrates all thematic bonds issued by IDB Invest in a single place and publishes actual impact metrics rather than expected metrics.

Het programma omvatte $ 1 miljard aan duurzame obligaties, $ 424 miljoen aan sociale obligaties en $ 186 miljoen aan groene obligaties voor de financiering van groene en inclusieve projecten in de privésector in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Hiertoe behoren de eerste door een supranationale emittent uitgegeven genderobligatie in Mexico en de eerste in de regio uitgegeven blauwe obligatie.

"Wij willen investeren in duurzaamheid en de daad bij het woord voegen als toonaangevende duurzame emittent", aldus James Scriven, CEO van IDB Invest. "Beleggers willen weten welk ontwikkelingseffect hun ESG-beleggingen hebben. We liggen op schema om deze resultaten te behalen."

Het rapport biedt beleggers informatie om het effect van hun ESG-beleggingen te beoordelen. Het bevat gegevens over de duurzame obligaties van IDB Invest, en vooral over de projecten die met de opbrengsten van de obligaties zijn gefinancierd, inclusief effectindicatoren en casestudy's. Een onafhankelijke beoordeling door Sustainalytics bevestigde dat het rapport voldoet aan de criteria voor het gebruik van opbrengsten en de rapportageverplichtingen in het Sustainable Debt Framework van IDB Invest.

IDB Invest heeft de opbrengst van de in 2021 uitgegeven duurzame obligaties van $ 1,6 miljard toegewezen aan 54 projecten, die ten goede komen aan projecten op het gebied van sociaaleconomische vooruitgang en empowerment ($ 799 miljoen), hernieuwbare energie ($ 387 miljoen) en het scheppen van werkgelegenheid ($ 257 miljoen). De impactcijfers overtroffen 2,5 miljard ton emissiereducties, 570.959 gefinancierde kmo's, 5,3 miljoen MWh opgewekte hernieuwbare energie en 413.551 leningen aan door vrouwen geleide kmo's.

Duurzame beleggingen hebben de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen: de wereldwijde ESG-beleggingen zullen naar verwachting toenemen tot $ 50 biljoen in 2025, tegen ongeveer $ 35 biljoen in 2020. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn thematische obligaties in twee jaar tijd meer dan verdubbeld, met een marktomvang van $ 48,6 miljard.

Over IDB Invest

IDB Invest , een lid van de IDB Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van zijn lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portefeuille van $15,3 miljard aan vermogensbeheer en 375 klanten in 25 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van zijn klanten in verschillende bedrijfstakken.

CONTACT: Ana Lucia Escudero, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1913109/Foto_carretera.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg

SOURCE IDB Invest