IDB spoort multilaterale ontwikkelingsbanken aan om meer natuurgerichte investeringen te bevorderen

Mauricio Claver-Carone, president van de IDB, deed deze aankondiging tijdens de top van wereldleiders over bossen en landgebruik op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, de COP26 .

"Natuurlijk kapitaal is van cruciaal belang voor het herstel na COVID-19 voor Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de rest van de wereld. Het creëert banen, genereert inkomsten, profiteert van investeringen uit de particuliere sector en beschermt belangrijke ecosysteemdiensten op veerkrachtige wijze. Daarom heeft de IDB het afgelopen jaar twee keer zoveel werk op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit verricht, en vormt het een kernpijler van ons plan 'Vision 2025' voor het herstel van de regio", aldus Claver-Carone.

De MDB's richten zich daarbij op vijf belangrijke aspecten:

Leiderschap: institutionele strategische benaderingen vaststellen om natuur voor 2025 nog meer centraal te stellen in analyses, beoordelingen, investeringen en operationele activiteiten;

institutionele strategische benaderingen vaststellen om natuur voor 2025 nog meer centraal te stellen in analyses, beoordelingen, investeringen en operationele activiteiten; 'Natuurpositieve' investeringen stimuleren: projecten ontwikkelen en instrumenten financieren ter ondersteuning van economische activiteiten die tot doel hebben de oorzaken van natuurverlies om te buigen en de bescherming en het herstel van het natuurverlies te bevorderen;

projecten ontwikkelen en instrumenten financieren ter ondersteuning van economische activiteiten die tot doel hebben de oorzaken van natuurverlies om te buigen en de bescherming en het herstel van het natuurverlies te bevorderen; Nationale en regionale synergieën bevorderen: publieke en private sectoren en internationale organisaties aanmoedigen om samen te werken en regeringen ondersteunen bij het evalueren van hun nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen;

publieke en private sectoren en internationale organisaties aanmoedigen om samen te werken en regeringen ondersteunen bij het evalueren van hun nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen; De waarde van natuur inzetten om besluitvorming aan te sturen: bestaande en nieuwe instrumenten gebruiken voor publieke en particuliere klanten om de natuur en zijn natuurlijke activa op een meer waardevolle, duurzame manier te beheren, beschermen en herstellen, om daarmee ontwikkelingsvoordelen te kunnen bieden;

bestaande en nieuwe instrumenten gebruiken voor publieke en particuliere klanten om de natuur en zijn natuurlijke activa op een meer waardevolle, duurzame manier te beheren, beschermen en herstellen, om daarmee ontwikkelingsvoordelen te kunnen bieden; Verslaglegging: doelstellingen afstemmen en samenwerkingsinstrumenten en -methodologieën ontwikkelen om 'natuurpositieve' investeringen in portefeuilles te kunnen volgen en openbare verslaggeving te verbeteren over de inspanningen en initiatieven omtrent het centraal stellen van de natuur bij analyses en operationele activiteiten.

De MDB's die de verklaring samen met de IDB ondertekenen zijn de African Development Bank Group, de Asian Development Bank, de Asian Infrastructure Investment Bank, de Caribbean Development Bank, de European Bank for Reconstruction and Development, de European Investment Bank, de Islamic Development Bank en de World Bank Group. De verklaring is hier beschikbaar.

Gisteren kondigde IDB aan dat de leningen en projecten van de bank uiterlijk vanaf 2023 volledig in overeenstemming zullen zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

