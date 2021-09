IDEA Pharma et Protodigm agrandissent et renforcent leur équipe avec des experts chevronnés du secteur

LONDRES, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- IDEA Pharma, le principal cabinet biopharmaceutique spécialisé dans la stratégie d'accès au marché, est heureux d'annoncer la nomination d'experts du secteur, le Dr Jonathan Lee, Jeff Waldron et Sayak 'Sy' Mukherjee, au sein de son équipe. Les nouveaux membres de l'équipe, le Dr Lee et Waldron, conseilleront IDEA Pharma sur les stratégies de commercialisation en phase initiale, tandis que Mukherjee aidera IDEA et sa société sœur, Protodigm, une entreprise de sous-traitance dans le domaine des sciences de la vie, première du genre, qui offre à ses clients la recherche, l'innovation et un univers de possibilités dans lequel un médicament pourrait être mis sur le marché.

Sy Mukherjee possède une expérience de rédacteur dans l'industrie pharmaceutique, ayant travaillé auparavant pour Fortune et Biopharma Dive, et est titulaire d'une licence de l'université de Dartmouth. Mukherjee contribuera à aider IDEA Pharma et le PDG de Protodigm, Mike Rea, à lancer des projets spécifiques.

« Je suis impatient de travailler avec Mike et les équipes d'IDEA et de Protodigm, et de contribuer à communiquer cette pensée révolutionnaire », a déclaré Mukherjee, architecte de la communication chez IDEA Pharma. « En m'inspirant de mon expérience en matière de reporting dans le domaine de la biotechnologie, je suis désireux d'apporter les concepts révolutionnaires d'IDEA et de Protodigm non seulement à nos projets clients, mais aussi aux yeux et aux oreilles de l'industrie biopharmaceutique. »

Le Dr Jonathan Lee a récemment obtenu son MBA à la Said Business School d'Oxford et son doctorat en kinésithérapie à la Virginia Commonwealth University de Richmond, en Virginie. Il rejoindra l'équipe en tant que consultant en stratégie médicale, apportant son expertise médicale et commerciale aux projets des clients.

« IDEA Pharma évolue en matière de développement et de positionnement anticipé de candidats-médicaments innovants. Je suis enthousiaste à l'idée de me plonger dans ce processus de transformation des biotechnologies d'un nouvel âge », a déclaré le Dr Lee, stratège médical d'IDEA Pharma.

Jeff Waldron, titulaire d'un MBA de Wharton en stratégie, possède de solides qualifications en stratégie d'entreprise. Il jouera un rôle primordial pour IDEA dans la gestion des relations avec les clients et la mise en œuvre de stratégies de développement commercial. Il apporte une expérience transversale dans le secteur et a bâti un réseau mondial de collaborateurs dans le domaine de la santé à travers tous les silos de l'industrie, notamment de nombreuses sociétés pharmaceutiques.

« Au cours de ma carrière, j'ai été connu pour construire des ponts afin de favoriser la collaboration et le progrès scientifique », a déclaré Waldron. « J'ai hâte de continuer à rassembler des personnes ayant de grandes idées et à entretenir de nouvelles relations qui changeront la médecine chez IDEA Pharma. »

Mike Rea, PDG d'IDEA Pharma et de Protodigm, a ajouté : « Notre objectif est d'apporter une magie particulière aux défis de nos clients - c'est une discipline différente de celle à laquelle les entreprises sont habituées. Ces personnes qui ont récemment été recrutées sont très expérimentées et peuvent apporter de la créativité encadrée qui a fait défaut à la phase initiale. »

Grâce à nos connaissances, notre perspicacité et notre créativité hors du commun, nous libérons le potentiel de chaque molécule, inspirant et donnant les moyens à l'industrie pharmaceutique de fournir des médicaments qui font la différence. Nous travaillons avec nos clients au début du cycle de vie, en élaborant une stratégie qui permet à chaque molécule d'atteindre son potentiel. C'est ce que nous faisons de mieux. Et personne ne le fait tout à fait comme nous. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web nous rejoindre sur Facebook , LinkedIn et Twitter .

Protodigm est une entreprise contractuelle de sous-traitance qui fournit à ses clients un organisme d'investigation pour inventer et innover de nouveaux actifs. Protodigm applique des techniques de « skunkworks » au développement de médicaments, offrant à ses clients toutes les options de développement possibles en générant des hypothèses et des preuves à l'appui. Cette approche sort du moule de l'industrie, car le développement de médicaments est trop souvent un processus à haut risque et à voie unique. Si un actif tombe en panne, cela peut être dévastateur. Avec une approche de type « skunkworks », les actifs peuvent être développés avec plusieurs options parallèles en plus de leur utilisation initialement prévue, ce qui réduit les risques liés à l'innovation et permet d'économiser du temps, de l'argent et des efforts.

