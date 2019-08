Ideagen lance une version « moderne, élégante et plaisante sur le plan visuel » de Q-Pulse à l'occasion du 25e anniversaire du logiciel

L'entreprise basée au Royaume-Uni - qui a une présence mondiale grâce à ses sites au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est et aux Émirats arabes unis - a dévoilé aujourd'hui (lundi 5 août) la version 7 de Q-Pulse, qui marque la dernière évolution de la solution en matière de qualité, sécurité, gestion des risques et conformité.

Tout en conservant ses fonctionnalités élémentaires telles que la gestion des documents, des audits et des mesures correctives, Q-Pulse 7, basée sur un navigateur, est dotée d'une solide fonctionnalité de tableau de bord qui améliore la veille économique et permet une expérience utilisateur intuitive.

Ian Hepworth, directeur technologique d'Ideagen, a déclaré : « Qu'un logiciel, quel qu'il soit, reste au somment du marché pendant 25 ans est une véritable prouesse. Le fait d'avoir atteint cet objectif par nous-mêmes est vraiment très spécial et nous sommes incroyablement satisfaits de cette dernière version.

« Avec Q-Pulse 7, nous avons produit un logiciel moderne, élégant et agréable sur le plan visuel qui a fait passer l'application à un autre niveau. Nous nous sommes attachés à concrétiser les données provenant de tous les secteurs d'activité par le biais de tableaux de bord visuellement attractifs et rapidement exploitables qui permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement et facilement aux informations importantes à leurs yeux. »

Lancée en 1994, Q-Pulse s'est d'abord imposée comme une solution de gestion de la qualité, aidant les entreprises à s'acheminer vers un contrôle sans papier des processus liés à la gestion des documents, des audits et des mesures correctives.

Depuis lors, chaque version a élargi ses capacités pour aider Q-Pulse à devenir une solution de confiance auprès de plus de 2 000 entreprises exerçant leurs activités dans certains des secteurs les plus réglementées au monde.

George Hall, chef de produit de Q-Pulse chez Ideagen, a déclaré : « Q-Pulse aide les entreprises à créer un référentiel d'informations essentielles pour leurs affaires, qu'elles peuvent utiliser pour améliorer d'autres processus. Grâce à Q-Pulse 7, toutes ces informations peuvent être affichées immédiatement pour améliorer la compréhension des performances commerciales comme jamais auparavant. Cela dépasse véritablement la simple analyse et permet d'examiner minutieusement toute la base de données ».

Ben Dorks, PDG d'Ideagen, a déclaré : « Q-Pulse 7 est une version importante que nos clients attendaient avec impatience. Nous pensons qu'elle jouera un rôle majeur dans le renforcement de notre position de fournisseur de premier plan mondial de logiciels de qualité, de sécurité, de gestion des risques et de conformité ».

www.ideagen.com/products/q-pulse

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/955909/Q_Pulse.jpg

Related Links

http://www.ideagen.com



SOURCE Ideagen Plc