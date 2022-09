Ideanomics Tochtergesellschaft Energica stellt Elektromotorräder für den bevorstehenden G20-Gipfel auf Bali zur Verfügung

NEW YORK, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- Ideanomics ( Nasdaq: IDEX), ein globales Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung der kommerziellen Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) konzentriert, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Energica 88 EsseEsse9+ -Motorräder für den bevorstehenden G20-Gipfel in Bali, Indonesien, zur Verfügung stellt. Dies ist der bisher größte Einzelauftrag von Energica und hat einen Wert von fast 2 Millionen Dollar.

„Wenn die G20-Delegierten in Bali ankommen, werden sie von einem Sicherheitsteam auf Energica-Rädern empfangen und eskortiert. Das bedeutet, dass sie zum ersten Mal emissionsfreie und leistungsstarke Fahrzeuge in Aktion sehen werden", sagt Livia Cevolini, CEO der Energica Motor Company. „Ich hoffe, dass diese Erfahrung bei allen Delegierten während des gesamten Gipfels und bei allen Diskussionen über den Klimawandel und den Verkehr haften bleibt."

Die indonesische Nationalpolizei (Poiri) wird die Energica-Motorräder als Begleitschutz für alle internationalen Regierungsdelegierten einsetzen, die an dem Gipfel teilnehmen. Indonesien wird das erste Land im asiatisch-pazifischen Raum sein, das eine Flotte von Elektromotorrädern betreibt und damit seine Vorreiterrolle im Bereich des Klimaschutzes unter Beweis stellt und Fortschritte bei der Erfüllung seiner Verpflichtung macht, bis 2025 2 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen.

Energica unterzeichnete eine Vereinbarung mit UTOMOCORP , einem der führenden indonesischen Einzelhandels- und Vertriebsunternehmen für Fahrzeuge. Die beiden Unternehmen gehen davon aus, dass sie die Fahrräder Anfang November an die indonesische Polizei ausliefern werden.

„UTOMOCORP ist stolz darauf, das fortschrittlichste Elektromotorrad für die indonesische Regierung als Polizeifahrzeug bereitstellen zu können. Energica wurde auf Qualität und Technologie geprüft und steht im Einklang mit dem Engagement von UTOMOCORP, Qualität und führende Produkte mit den heutigen Entwicklungen zu verbinden. Dies ist eine erste Phase, und ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr Produkte sowohl für den allgemeinen als auch für den speziellen Bedarf anbieten können", sagt Denny Utomo, CEO von UTOMOCORP.

Gemeinsam haben Ideanomics und Energica das neue Experia motorrad eingeführt, das weltweite Händlernetz und die Produktionskapazitäten von Energica erweitert und den Geschäftsbereich Energica Inside gegründet, um mehr Branchen bei der schnelleren Elektrifizierung zu unterstützen.

„Seit dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Energica im Jahr 2021 war es unser Ziel, das Unternehmen beim Ausbau seiner Produktions- und Vertriebskapazitäten zu unterstützen", so Robin Mackie, Präsident von Ideanomics Mobility. „Heute sehen wir, dass sich unsere gemeinsame Arbeit auszahlt - Energica ist das einzige Unternehmen, das in der Lage ist, einen so großen Auftrag für hochwertige und leistungsstarke Elektromotorräder zu erfüllen."

Ideanomics löst die Komplexität der Flottenelektrifizierung durch die Zusammenführung von leistungsstarken Elektrofahrzeugen, Ladeinfrastruktur und Finanzierungslösungen unter einem Dach. Das Unternehmen betrachtet Energica als ein Vorzeigefahrzeug für den Zweiradmarkt und ist entschlossen, dem Unternehmen zu helfen, zu wachsen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Dazu gehört der Ausbau der Präsenz von Energica in der ASEAN-Region durch die Etablierung Treeletrik als After-Sales-Support-Partner und strategischer Vertriebspartner.

Informationen zu Ideanomics

(IDEX) ist eine globale Konzerngruppe mit einer einfachen Mission: die kommerzielle Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Durch die Zusammenführung von Fahrzeugen, Lade- und Finanzierungslösungen unter einem Dach sind wir der One-Stop-Partner, der den Übergang zu und den Betrieb einer EV-Flotte vereinfacht. Um mit Ideanomics auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie bitte dem Unternehmen in den sozialen Netzwerken @ideanomicshq oder besuchen Sie https://ideanomics.com .

