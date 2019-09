IDEIA Big Data recebe ouro no 1º Prêmio CAMP da Democracia

BRASÍLIA, Brasil, 2 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Considerada a maior premiação do Marketing Político Brasileiro, o IDEIA Big Data arrematou mais um prêmio este ano: o 1º Prêmio CAMP da Democracia, na categoria Melhor Uso de Pesquisa de Opinião. A entrega do prêmio aconteceu durante o Digitalks, realizado entre os dias 28 e 29 de agosto, em São Paulo.

Com esta premiação, o IDEIA Big Data soma oito conquistas, dessas, uma nacional, seis prêmios internacionais e uma indicação como finalista no Reed Awards 2019.

A vice-presidente do IDEIA, Cila Schulman, representou a empresa ao receber o prêmio e destacou o trabalho desenvolvido em 2018, uma estratégia 360º graus em análises e pesquisas para o mercado financeiro. O IDEIA ouviu, no total, 70 mil eleitores antes e durante a campanha presidencial de 2018.

Cila também parabenizou toda a equipe e o nosso CEO, Maurício Moura, pela contribuição inovadora para a democracia brasileira.

Sobre 1º Prêmio CAMP da Democracia

O Prêmio CAMP da Democracia é um reconhecimento aos profissionais que atuam em campanhas eleitorais, comunicação e consultoria política.

O Prêmio CAMP da Democracia, através de uma parceria com a Associação Americana de Consultores Políticos (AAPC), utilizou a mesma metodologia de inscrição e julgamento do Pollie Awards.

Há cerca de 10 anos acumulando experiência em pesquisa digital, a IDEIA Big Data vem conquistando a confiança do mercado produzindo pesquisas online e por meio de entrevistas para um público cada vez mais exigente no entendimento do comportamento social.

Em expansão de trabalhos para países como Índia, Espanha, Estados Unidos e Uruguai, a empresa vem se aperfeiçoando na compreensão de transformações sociais em diversos tipos de sociedades.

Compreender e antecipar mudanças faz do IDEIA Big Data uma concorrentes fortíssima representando o Brasil em estudos de Big Data mundo afora.

