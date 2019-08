IDEIA Big Data recebe reconhecimento do prêmio 40 Under 40 Innovators Award 2019

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Uma das principais fontes de reconhecimento de organizações e executivos que desempenham um papel significativo de visão de futuro global, o presidente do IDEIA Big Data, Maurício Moura, recebeu a indicação da revista Analytics Insight, pelo reconhecimento entre os 40 executivos que adotaram modelos de negócios inovadores no mundo.

O prêmio reconhece os 40 executivos de talento que estão transformando a indústria de seus segmentos com vasta experiência em dados e tecnologia.

Na indicação do prêmio, Maurício destacou a antropologia digital em tempo real a partir de interação via smartphone. Para Moura, o mundo é da era digital e os institutos de pesquisa precisam seguir a mesma linha tecnológica. O mantra do IDEIA é coletar dados de maneira agregada, inovadora, rápida e sempre respeitando a privacidade de dados.

O trabalho do IDEIA recebeu reconhecimento da mídia, tanto dentro como fora do Brasil, incluindo 865 publicações em 2018 e 411 publicações no primeiro semestre de 2019.

Em 2018, Maurício Moura também foi indicado pela Washington Compol Magazine como um dos 100 profissionais do setor político mais influentes do ano.

CONHEÇA

Empresa brasileira que acumula experiência de inteligência digital há cerca de 10 anos, a IDEIA Big Data conquistou a confiança do mercado produzindo pesquisas online e por meio de entrevistas para um público cada vez mais exigente no entendimento do comportamento social.

A IDEIA Big Data já expandiu sua expertise para países como Estados Unidos, Índia, Espanha e Uruguai, buscando entender as transformações sociais e direcionar a atuação de empresas e campanhas.

A inteligência de dados desenvolvida pela IDEIA Big Data ajuda a compreender e antecipar grandes mudanças em cidades e países, além de traduzir comportamentos em grupos delimitados como o Congresso Nacional.

Leia a revista aqui: https://www.analyticsinsight.net/40-Under-40-Innovators/

SOURCE IDEIA Big Data