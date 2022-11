IDEO ERNENNT DEREK ROBSON ZUM GESCHÄFTSFÜHRER

SAN FRANCISCO, 30. November 2022 /PRNewswire/ -- IDEO, das globale Design- und Innovationsunternehmen, gab heute bekannt, dass Derek Robson mit Wirkung zum 5. Januar 2023 zum Geschäftsführer ernannt wurde.

Derek Robson

Robson war seit 2006 geschäftsführender Partner der Full-Service-Werbeagentur Goodby Silverstein & Partners (GS&P) und seit 2017 deren Geschäftsführer. Er hat das Unternehmen durch massives Wachstum, finanziell schwierige Zeiten und einen Umschwung geleitet, infolgedessen das Unternehmen im Jahr 2018 von Ad Age zur Comeback Agency of the Year ernannt wurde. Letztes Jahr ernannte Fast Company die Agentur zur 36th Most Innovative Company in the World.

„Was mich an IDEO gereizt hat, war nicht nur die Bandbreite der Kreativität des Unternehmens, sondern auch die Größe seiner Ambitionen", erinnert sich Derek Robson. „Es geht nicht nur darum, großartige Arbeit mit kühnen und zukunftsorientierten Kunden zu leisten, oder um Design, das auf schrittweise Verbesserungen angewendet wird. IDEO hat Ambitionen, gemeinsam mit anderen und im bedarfsgerechten Maßstab eine positive Veränderung herbeizuführen, und wer will nicht die Welt verändern?"

Die Interim-Co-Geschäftsführer Paul Bennett und Tim Brown werden als Co-Vorstandsvorsitzende fungieren. Bennett und Brown werden auch weiterhin ihre derzeitigen Rollen als Chief Creative Officer bei IDEO und Vice Chair von kyu wahrnehmen.

„Wir waren vom Weltklasseformat der Kandidaten begeistert, die wir während unserer Suche nach unserem nächsten Geschäftsführer kennenlernen durften, und wir möchten ihnen für die Einblicke danken, die sie uns vermittelt haben", erklärte Tim Brown. „In Derek Robson haben wir eine seltene Kombination aus Führungsqualitäten und Erfahrung gesehen, die IDEO in seine nächste Phase führen wird. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben werden, zusammenzuarbeiten."

„Von dem Moment an, in dem wir Derek Robson begegnet sind, wussten wir, dass er die Art von Führungskraft ist, die versteht, wie eine Kultur aufgebaut werden kann, in der Kreativität in maximalem Umfang gedeihen kann. Diese Fähigkeit, gepaart mit Demut und der Entschlossenheit, anderen zuzuhören, ist das, was großartige Führungskräfte heutzutage demonstrieren müssen", fügte Paul Bennett hinzu.„Ich freue mich sehr, dass er in diesem entscheidenden Moment zu uns kommt."

Informationen zu IDEO

IDEO ist ein globales Design-Unternehmen, das sich der Aufgabe verschrieben hat, durch am Menschen orientiertes Design eine positive Wirkung zu erzielen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um komplexe Herausforderungen anzugehen, die von der Bekämpfung des Klimawandels und dem Aufbau neuer Unternehmungen bis hin zur Stärkung der kreativeren Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen reichen.

Informationen zu Derek Robson

Robson begann seine Karriere bei Ogilvy & Mather Direct in London. Er wechselte zu Ogilvy & Mather und dann zu Bartle Bogle Hegarty (BBH), wo er die nächsten 13 Jahre seiner Karriere in einer Reihe verschiedener Positionen verbrachte, unter anderem als Hauptgeschäftsführer. Unter seiner Leitung erhielt BBH zweimal die Auszeichnung Agency of the Year der Zeitschrift Campaign. Im Jahr 2004 wurde Robson von der Zeitschrift Esquire im Vereinigten Königreich zu einem der 40 einflussreichsten Männer unter 40 Jahren gewählt.

Robson kam 2006 als Managing Partner zu Goodby Silverstein & Partners (GS&P) und wurde 2017 zum Geschäftsführer ernannt. Er war für die Strategie- und Produktionsfunktionen sowie die kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten von GS&P zuständig.

Während seiner Tätigkeit arbeitete er mit wichtigen Kunden zusammen, brachte erfolgreiche neue Dienstleistungsangebote auf den Markt und leitete zahlreiche der neuen Geschäftserfolge der Agentur. Unter seiner Leitung und Verantwortung hat sich die Agentur zu einem Branchenführer entwickelt, der die Geschlechterkluft in Führungspositionen verringert und mehrere Auszeichnungen von Adweek, Ad Age, Cannes und Fast Company erhalten hat. Um die Talentlücke im Hinblick auf Vielfalt zu schließen und im Einklang mit der Überzeugung zu handeln, dass alle Kreativen die gleiche Chance bekommen, zu professionellen Werbeschöpfern zu werden, half Robson bei der Gründung einer internen, gebührenfreien Werbeschule.

Derek ist verheiratet und hat zwei Töchter. In seiner Freizeit feuert er gerne den Derby County Football Club an, verfolgt die Spiele des englischen Cricket-Teams aus der Ferne oder läuft sehr, sehr langsam Langstrecken.

