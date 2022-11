IDEO NOMBRA A DEREK ROBSON COMO DIRECTOR EJECUTIVO

SAN FRANCISCO, 29 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- IDEO, la empresa global de diseño e innovación, anunció hoy que Derek Robson ha sido nombrado como su director ejecutivo, con efecto a partir del 5 de enero de 2023.

Derek Robson

Robson es socio directivo de la agencia de publicidad de servicio completo Goodby Silverstein & Partners (GS&P) desde 2006 y su presidente desde 2017. Lideró a la empresa a través de un crecimiento masivo, tiempos financieros difíciles y un cambio de rumbo con el cual la firma ganó el premio Comeback Agency of the Year de Ad Age en 2018. El año pasado, Fast Company la eligió como la agencia más innovadora y la 36ta empresa más innovadora del mundo.

"Lo que me atrajo a IDEO no solo fue la amplitud de la creatividad de la firma, sino también el tamaño de su ambición", afirmó Derek Robson. "No se trata simplemente de realizar un excelente trabajo con clientes audaces y orientados al futuro, o de que el diseño se aplique a mejoras graduales. IDEO tiene ambiciones de lograr un cambio positivo, en conjunto con otros y a escala. ¿Y quién no quiere cambiar el mundo?"

Los codirectores ejecutivos provisionales, Paul Bennett y Tim Brown, actuarán como copresidentes. Bennett y Brown también seguirán desempeñando sus funciones actuales como director creativo de IDEO y vicepresidente de kyu, respectivamente.

"Nos sentimos honrados por el calibre de candidatos de clase mundial con quienes tuvimos la oportunidad de reunirnos durante la búsqueda de nuestro próximo director ejecutivo y agradecerles por el conocimiento que nos brindaron", afirmó Tim Brown. "En Derek vimos una rara combinación de cualidades y experiencia de liderazgo que impulsarán a IDEO a su siguiente fase. Me complace que tengamos la oportunidad de trabajar juntos".

"Desde el momento en que nos encontramos con Derek, sabíamos que era el tipo de líder que entiende cómo construir una cultura en la que la creatividad pueda prosperar a su máxima amplitud. Esa capacidad, junto con la humildad y la determinación de escuchar a los demás, es lo que los grandes líderes deben demostrar hoy ", agregó Paul Bennett. "No podría estar más emocionado de que se una a nosotros en este momento crucial".

Acerca de IDEO

IDEO es una empresa global de diseño comprometida a generar un impacto positivo a través del diseño centrado en el ser humano. Colaboramos con nuestros clientes para abordar desafíos complejos que van desde combatir el cambio climático y crear nuevos emprendimientos hasta ayudar a que las organizaciones sean más competitivas de manera creativa.

Acerca de Derek Robson

Derek comenzó su carrera en Ogilvy & Mather Direct en Londres. Se trasladó a Ogilvy & Mather y luego a Bartle Bogle Hegarty (BBH), donde pasó los siguientes 13 años de su carrera en una serie de cargos, incluido el de director general. Bajo su liderazgo, BBH ganó dos veces el premio Agency of the Year de la revista Campaign. En el 2004,, Derek fue votado como uno de los 40 hombres más influyentes menores de 40 años por la revista Esquire en el Reino Unido.

Derek se unió a Goodby Silverstein & Partners (GS&P) en 2006 como socio directivo y fue nombrado presidente en 2017. Fue responsable de las funciones estratégicas y de producción de GS&P, las operaciones comerciales y financieras.

Durante su mandato, trabajó con clientes claves, llevó al mercado nuevas ofertas exitosas de servicios y dirigió muchos de los nuevos logros comerciales de la agencia. Bajo su dirección y administración, la agencia se convirtió en líder de la industria en reducción de la brecha de género en el liderazgo y ganó múltiples premios de Adweek, Ad Age, Cannes y Fast Company. Para abordar la brecha de talento en diversidad y actuar con la convicción de que todos los creativos tienen la misma oportunidad de convertirse en creadores de publicidad profesionales, Derek ayudó a fundar una escuela interna gratuita de capacitación en publicidad.

Derek está casado y tiene dos hijas. Cuando no está trabajando, pasa su tiempo apoyando al Derby County Football Club, viendo al equipo de críquet de Inglaterra desde lejos, y corriendo largas distancias muy, muy lentamente.

FUENTE IDEO

