IDEO NOMME DEREK ROBSON AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

SAN FRANCISCO, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- IDEO, la société mondiale de design et d'innovation, a annoncé aujourd'hui la nomination de Derek Robson au poste de directeur général, une fonction qu'il occupera à compter du 5 janvier 2023.

Derek Robson est associé directeur de l'agence de publicité Goodby Silverstein & Partners (GS&P) depuis 2006 et président depuis 2017. Il a contribué à la croissance fulgurante de l'entreprise, l'a aidée à traverser une période financière difficile, puis l'a accompagnée lors de la reprise qui a vu la société être nommée en 2018 « Comeback Agency of the Year » par Ad Age, saluant ainsi son retour au premier plan. L'année dernière, Fast Company a nommé l'entreprise « Most Innovative Agency », soit l'agence la plus innovante et la 36e entreprise la plus innovante au monde.

« Ce qui m'a attiré à IDEO n'était pas seulement l'ampleur de la créativité de l'entreprise, mais aussi la taille de son ambition, a déclaré Derek Robson. Il ne s'agit pas seulement de faire un excellent travail avec des clients audacieux et tournés vers l'avenir, ou de concevoir des améliorations progressives. IDEO a l'ambition de faire un changement positif, collectivement avec d'autres et à grande échelle. Et qui ne veut pas changer le monde ? »

Paul Bennett et Tim Brown, coprésidents par intérim. Paul Bennett et Tim Brown conserveront également leurs fonctions actuelles de directeur de la création et de vice-président de kyu, respectivement.

« Nous avons été touchés par l'envergure mondiale des candidats que nous avons eu la chance de rencontrer lors de notre recherche de notre prochain PDG et les remercions pour leurs apports enrichissants », a déclaré Tim Brown. « Nous avons vu en Derek Robson une combinaison rare de qualités de leadership et d'expérience qui propulsera IDEO dans sa prochaine phase. Je suis ravi que nous ayons l'occasion de travailler ensemble. »

« Dès le moment où nous l'avons rencontré, nous savions que Derek Robson était le genre de leader qui comprenait comment bâtir une culture où la créativité peut prospérer sans limites. Cette capacité, combinée à l'humilité et à la détermination d'écouter les autres, sont ce dont les grands leaders doivent faire preuve aujourd'hui, a ajouté Paul Bennett. Je suis ravi qu'il se joigne à nous en ce moment crucial. »

À propos d'IDEO

IDEO est une entreprise mondiale de design engagée à créer un impact positif grâce à la conception centrée sur l'humain. Nous collaborons avec nos clients pour relever des défis complexes qui vont de la lutte contre le changement climatique à la création de nouvelles entreprises, en passant par l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

À propos de Derek Robson

Derek Robson a commencé sa carrière chez Ogilvy & Mather Direct à Londres. Il a ensuite rejoint Ogilvy & Mather, puis Bartle Bogle Hegarty (BBH), où il a passé les 13 années suivantes de sa carrière à divers postes, y compris celui de directeur général. Sous sa direction, BBH a remporté deux fois le prix Agency of the Year du magazine Campaign. En 2004, Derek Robson a été élu l'un des 40 hommes les plus influents de moins de 40 ans par le magazine Esquire au Royaume-Uni.

Derek Robson a rejoint Goodby Silverstein & Partners (GS&P) en 2006 à titre d'associé directeur et a été nommé président en 2017. Il était responsable des fonctions stratégiques et de production, et des opérations commerciales et financières de GS&P.

Au cours de son mandat, il a travaillé avec des clients clés, mis sur le marché de nouvelles offres de services réussies et a dirigé bon nombre des nouveaux contrats de l'agence. Sous sa direction et son intendance, l'agence est devenue un leader de l'industrie dans la réduction de l'écart entre les sexes dans le leadership et a remporté de nombreux prix d'Adweek, Ad Age, de Cannes et Fast Company. Pour combler le manque de talents en matière de diversité et pour donner suite à la conviction que tous les créatifs ont une chance égale de devenir des créatifs professionnels de la publicité, Derek Robson a aidé à fonder une école de formation en publicité en interne, sans frais de scolarité.

Derek Robson est marié et a deux filles. Quand il ne travaille pas, il passe son temps à soutenir le Derby County Football Club, à suivre de loin l'équipe de cricket anglaise et à courir de longues distances très, très lentement.

