IDF Congress 2019: Biocon Biologics-Symposium zu ‚100 Jahre Insulin - mit Entschlossenheit für eine flächendeckende & gerechte Versorgung' kommt bei führenden Meinungsbildern gut an

BENGALURU, Indien, 12. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Biocon Biologics, ein voll integrierter, globaler Entwickler von Biosimilars, hat bei seinem Symposium unter dem Titel ‚100 years of Insulin – Delivering on Universal Access & Equitable Care' im Rahmen des IDF Congress 2019 in Busan (Südkorea) wichtige Meinungsbildner (KOL) versammelt, darunter Ärzte, Wissenschaftler, Leistungserbringer, Regierungsvertreter, politische Entscheidungsträger und IDF-Mitglieder. Hintergrund für das Symposium ist sein Universal Access Program, mit dem das Ziel verfolgt wird, unterschiedliche Akteure von seiner Mission zu überzeugen, eine flächendeckende Versorgung mit Insulin im Rahmen seiner 10-Cent-Initiative bereitzustellen.

Auftaktredner bei dem Symposium war Satish Sivan, stellvertretender Missionschef an der indischen Botschaft in Korea. Er lobte die Anstrengungen von Biocon Biologics, um Patienten auf der ganzen Welt Zugang zu bezahlbaren Insulinpräparaten zu ermöglichen. „Indien wird zurecht als Weltapotheke bezeichnet. Das Land hat eine beständige Erfolgsbilanz bei der Herstellung hochqualitativer, bezahlbarer pharmazeutischer Produkte mit Fortschritten bei biologischen Therapeutika. Indische Unternehmen wie Biocon haben sich weltweit bei der Entwicklung von Biosimilars an die Spitze gesetzt, insbesondere für Diabetes und Krebs."

Ansprachen bei dem Symposium hielten unter anderem Dr. Andrew Boulton, Professor an der Manchester University und Präsident der IDF, Dr. Radhakrisha Sothiratnam, Konsilarzt am Columbia Asia Hospital in Seremban (Malaysia), Dr. Irl Hirsch, Professor of Metabolism, Endocrinology and Nutrition an der University of Washington (USA), und Renza Scibilia, Manager Typ 1-Diabetes und Customer Voice bei Diabetes Australia.

„Ist Diabetes der Krebs des 21. Jahrhunderts? Nicht Malaria oder AIDS – Diabetes ist das größte Gesundheitsproblem der Neuzeit. Es ist keine Übertreibung, die Diabetesexplosion in Asien als globalen öffentlichen Tsunami zu bezeichnen. Es wird geschätzt, dass die Häufigkeit von Typ 2-Diabetes in Südasien zwischen 2000 und 2035 um 150 % zunimmt. Ungleicher Zugang zu bezahlbarem Insulin ist immer noch eines der größten Hindernisse bei der erfolgreichen Diabetesbehandlung. Dies führt zu Komplikationen durch Komorbiditäten und vorzeitigen Todesfällen. Und auch in entwickelten Märkten können sich Menschen ohne Krankenversicherung eine teure Insulintherapie nicht leisten. Um von der enormen Belastung der Volkswirtschaft durch Diabetes nicht überrollt zu werden, müssen Regierungen auf der ganzen Welt ein flächendeckendes Krankenversicherungssystem etablieren, was Insulin und Diabetesversorgung einschließt", sagte Dr. Andrew Boulton, Professor an der Manchester University und Präsident der IDF.

„Unser Symposium beim IDF Congress hat wichtige Meinungsbilder aus aller Welt versammelt, um nach praktikablen, nachhaltigen Lösungen zu suchen, mit denen die Versorgung mit bezahlbarem Insulin verbessert wird. In den Diskussionen kam man zu dem Ergebnis, dass Diabetes nicht nur in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, sondern auch in entwickelten Märkten wie den USA für Patienten ein universelles Problem darstellt. Dort sind Patienten ohne Krankenversicherung gezwungen, ihr Insulin aufgrund der hohen Kosten zu rationieren. Wir glauben fest daran, dass Biocon Biologics in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie beispielsweise Insulinanbietern, die unser Ziel unterstützen, einen gleichberechtigten Zugang zu Insulinpräparaten für Patienten auf der ganzen Welt erreichen kann", sagte Christiane Hamacher, CEO von Biocon Biologics.

Weitere Informationen: http://bit.ly/PR191211

