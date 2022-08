IDnow annonce la finalisation d'une nouvelle facilité d'emprunt de 60 millions d'euros avec BlackRock

Le groupe IDnow, plateforme de vérification d'identité leader en Europe, nouvellement formé avec ARIADNEXT by IDnow, annonce la mise en place d'une nouvelle facilité d'emprunt de 60 millions d'euros. Réalisée auprès de BlackRock, cette opération a pour objectif principal d'alimenter la croissance du groupe à l'international.

RENNES, France et MUNICH, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- IDnow, l'un des principaux fournisseurs européens de vérification d'identité et d'identité numérique, a finalisé avec succès une nouvelle facilité d'emprunt auprès de fonds et comptes gérés par BlackRock. Les 60 millions d'euros obtenus permettront au groupe de tirer parti de sa plateforme de vérification d'identité existante, leader sur le marché. IDnow a l'intention d'utiliser ce nouveau capital pour accroître ses investissements dans une série d'initiatives stratégiques, telles que la création de nouvelles solutions de vérification d'identité, la poursuite de l'expansion géographique et de potentielles acquisitions.

Fondé en 2014 à Munich, IDnow propose une suite complète de solutions de vérification d'identité, répondant à un large éventail de cas d'usages critiques, allant d'un niveau d'assurance faible à élevé. Le groupe fournit aujourd'hui ses services à plus de 900 entreprises leaders dans de multiples secteurs spécialisés, avec une présence dans 195 pays. Leader technologique reconnu, l'entreprise dispose de capacités avancées basées sur l'Intelligence Artificielle, et une plateforme d'orchestration verticale maximisant la conversion et la précision.

« Nous sommes fiers d'avoir réussi à obtenir ces fonds pour soutenir les objectifs commerciaux d'IDnow et poursuivre la croissance de l'entreprise. La conclusion de cette facilité d'emprunt est révélatrice de la grande confiance qu'ont les équipes de BlackRock dans la force de notre entreprise. Ces fonds arrivent au moment idéal pour IDnow, pour continuer à mener notre stratégie de croissance ambitieuse. Pour cela, nous avons hâte de travailler main dans la main avec BlackRock. » déclare Andreas Bodczek, PDG d'IDnow.

Joe Lichtenberger, directeur financier d'IDnow, ajoute : « Cette facilité d'emprunt vient couronner une série de succès commerciaux qui continuent de dynamiser la forte croissance d'IDnow. Cette opération nous permettra de poursuivre nos investissements dans nos pôles de croissance, BlackRock étant un excellent partenaire pour l'avenir du groupe IDnow. »

À propos d'IDnow

IDnow est l'un des principaux fournisseurs européens de preuves d'identité et d'identité numérique, dont la vision est de faire du monde connecté un endroit plus sûr. La plateforme IDnow propose une large gamme de solutions de vérification d'identité et de signature de documents, associées à une offre de services complète. Qu'elles soient automatisées ou assistées par un humain, purement en ligne ou sur le lieu de vente, les méthodes de vérification d'identité sont optimisées pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et une conversion maximale des utilisateurs.

La société possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dirigés par Corsair Capital. Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier Mobility.

A propos d'ARIADNEXT by IDnow

ARIADNEXT by IDnow, acteur incontournable dans le secteur de l'identification numérique, de la vérification d'identité et de la signature électronique, développe des solutions fondées sur l'IA et le Deep Learning répondant aux exigences réglementaires de lutte contre la fraude et de blanchiment d'argent, tout en offrant une expérience utilisateur simple et optimisée.

Pour répondre aux ambitions de l'Union Européenne d'une économie et d'une confiance numériques sûres, ARIADNEXT a fusionné en juin 2021 avec son partenaire IDnow afin d'accroître sa position de leadership sur le marché européen des Regtech.

