IDnow constate un changement du comportement des clients depuis les restrictions liées au coronavirus (COVID-19)

MUNICH, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- IDnow (www.idnow.io), l'un des principaux fournisseurs de solutions de vérification d'identité en tant que service comptant plus de 250 clients, publie des statistiques sur l'évolution des habitudes des clients depuis la mise en place en Europe de restrictions portant sur la vie quotidienne en raison du coronavirus (COVID-19).

Dans le contexte de la pandémie du coronavirus, de nombreux fournisseurs de services ont constaté d'importants changements liés à la demande et au comportement des clients. En tant que fournisseur d'une plate-forme de vérification d'identité en tant que service, IDnow a fait un constat similaire.

Depuis fin février, IDnow a enregistré une augmentation de 26,8 % du volume total de la demande. En outre, le fournisseur de solutions de vérification numérique a également remarqué des changements particuliers concernant les horaires d'utilisation. Avant la mise en place des restrictions liées au coronavirus, le volume le plus élevé de demandes de vérification était généralement observé entre 17 h et 18 h. Cette heure de pointe a considérablement évolué au cours des dernières semaines, l'heure la plus populaire se situant désormais au milieu de ce qui était auparavant une journée de travail habituelle, soit entre 14 h et 15 h. La demande est par ailleurs désormais plus forte en semaine que le week-end.

Outre un glissement des horaires d'utilisation, IDnow enregistre également une augmentation du volume de demandes en provenance de certaines industries. Par exemple, une forte augmentation des demandes des plateformes de prêts et de monnaies numériques a été observée.

À propos d'IDnow

Grâce à sa plateforme de vérification de l'identité en tant que service (IVaaS), IDnow est sorti du lot pour faire du monde connecté un environnement plus sûr. La vérification de l'identité, impossible à manipuler, d'IDnow est utilisée dans différents domaines d'activité pour les interactions en ligne avec les clients nécessitant un niveau élevé de sécurité. IDnow a recours à l'intelligence artificielle pour vérifier tous les éléments de sécurité figurant sur les pièces d'identité et peut ainsi détecter de façon fiable les documents falsifiés. Potentiellement, les identités de plus de 7 milliards de clients, dans 193 pays différents, pourraient être vérifiées en temps réel. Outre la sécurité, l'accent en mis sur l'offre aux clients d'applications simples à utiliser. La technologie IDnow est particulièrement facile à utiliser et a recueilli cinq étoiles sur cinq chez Trustpilot, un portail d'évaluation de la satisfaction client.

IDnow couvre une vaste palette d'utilisations, tant dans des secteurs régulés en Europe qu'avec de tout nouveaux modèles commerciaux numériques dans le monde entier. La plateforme permet au flux d'identification d'être adapté aux spécificités régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow a l'appui des investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures et Jet A, ainsi que d'un consortium de business angels réputés. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales, leaders dans leurs différents domaines d'activité, comme Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS, Western Union et wirecard, ainsi que des fintechs telles que Fidor, N26, smava ou wefox.

