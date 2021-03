IDnow erwirbt identity Trust Management AG, einen führenden deutschen Anbieter für Identitätsprüfung

Die identity Trust Management AG hat sich in den letzten zehn Jahren als einer der Hauptakteure im deutschen Identitätsmarkt etabliert und hat besonders in der Telekommunikations- und Versicherungsbranche eine starke Reputation. Der Zusammenschluss wird das Portfolio an Verifikationsmethoden, die über die IDnow-Plattform angeboten werden, weiter ausbauen und das kombinierte Produktportfolio wird eines der umfangreichsten Angebote an Identitätsüberprüfungsmethoden im europäischen Markt werden. Es wird von automatisierten bis zu von Agenten unterstützten Verfahren reichen und sowohl reine Online- aber auch Point-of-Sale-Lösungen anbieten. All diese Methoden werden über die neue, zusammengeführte IDnow-Plattform zur Verfügung gestellt werden.