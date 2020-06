IDnow lance un service gratuit d'informations réglementaires nommé « KYC Insider »

La plateforme numérique « KYC Insider » fournit aux personnes intéressées des informations de base et des actualités sur les derniers changements apportés par les autorités réglementaires par le biais de bulletins d'information. De par ses interactions quotidiennes avec les autorités de réglementation et les gouvernements et ses contacts étroits avec les clients d'IDnow, l'auteur Rayissa Armata est à l'écoute du secteur et connait les besoins et le parcours de toutes les parties.

« Le paysage réglementaire européen est très dynamique. Il existe une multitude de secteurs réglementés et des différences entre chaque pays - c'est un domaine complexe. Chez IDnow, nous travaillons avec des entreprises dans un large éventail de secteurs et nous avons acquis une riche expérience au fil des années. J'aimerais maintenant partager ce savoir et fournir aux parties intéressées des informations à jour et exclusives via notre nouvelle plateforme KYC Insider », a déclaré Rayissa Armata, responsable des affaires réglementaires chez IDnow.

« La coopération avec les autorités réglementaires telles que la BaFin en Allemagne (Autorité fédérale de surveillance financière) est essentielle depuis la création de la société. Lorsque nous avons eu l'idée pour la première fois d'un service d'identification vidéo en 2012, celui-ci n'était pas encore approuvé par les autorités. Nous travaillons maintenant en étroite collaboration avec les organismes compétents depuis de nombreuses années pour que notre portefeuille de produits actuel soit rendu possible », a ajouté Armin Bauer, directeur technique et cofondateur d'IDnow.

IDnow a récemment été sélectionnée par l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) pour participer à un nouveau groupe de travail sur les signatures et les infrastructures électroniques (ESI). En tant que membre de la Task Force spéciale 588, IDnow fait partie d'un groupe exclusif de spécialistes qui a commencé à travailler en avril 2020 pour combler les lacunes existantes dans les normes de vérification de l'identité. L'objectif de la Task Force est de développer de nouvelles normes et directives pour les signatures électroniques et les services de confiance associés.

À propos d'IDnow

Avec sa plateforme de vérification d'identité en tant que service (IVaaS), IDnow s'engage à faire du monde connecté un lieu plus sûr. La solution de vérification d'identité infalsifiable offerte par IDnow est utilisée dans l'ensemble des secteurs où les entreprises traitent en ligne des interactions avec leurs clients nécessitant un niveau de sécurité maximal. La technologie d'IDnow fait appel à l'intelligence artificielle afin de s'assurer que les documents d'identité possèdent toutes les caractéristiques de sécurité et de détecter de manière fiable les documents falsifiés. Elle peut potentiellement vérifier l'identité de plus de 7 milliards de clients dans 193 pays différents en temps réel.

IDnow couvre un large éventail d'applications dans des secteurs réglementés en Europe, ainsi que pour des modèles économiques numériques entièrement nouveaux dans le monde entier. À travers cette plateforme, le flux d'identité peut être adapté au cas par cas pour satisfaire aux exigences régionales, législatives et économiques.

IDnow est soutenue par des investisseurs en capital-risque tels que BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures, Corsair Capital et Jet A, ainsi que par un consortium d'investisseurs providentiels de renom. Avec plus de 250 clients, sa clientèle comprend des entreprises internationales de premier plan dans divers secteurs tels que la Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS, Western Union et Wirecard en plus de sociétés de fintech telles que Fidor, N26, smava et wefox.

À propos de Rayissa Armata

Rayissa Manning Armata, originaire de la baie de San Francisco et responsable des affaires réglementaires chez IDnow, a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des affaires et des initiatives réglementaires aux États-Unis, dans la région EMEA et aux Nations unies.

La passion de Rayissa Armata est de faire le pont entre les entreprises et les gouvernements. Elle a représenté des entreprises du Fortune 125 et a généré une croissance importante des revenus pour ses clients et employeurs. En plus de son travail avec des sociétés de fintech, elle a dirigé des projets dans les domaines des télécommunications, de la défense, de l'aviation et des investissements immobiliers internationaux. Parmi ses récents employeurs et clients figurent Boeing, Lufthansa Airlines, Polimeks Holding et les Nations unies. Rayissa a commencé sa carrière à l'Union internationale des télécommunications à Genève et détient une maîtrise en politique scientifique et technologique de l'Université du Sussex (programme SPRU) à Brighton, en Angleterre.

À son poste au sein du prestataire de services de vérification d'identité IDnow, Rayissa doit rester au courant des derniers changements réglementaires et des problèmes émergents. Avec KYC Insider, Rayissa partage ces connaissances avec tous ceux qui s'intéressent au monde complexe de la réglementation.

Contact presse :

